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Serie B
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Dove vedere Benevento-Catanzaro in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Benevento vs Catanzaro
Benevento
Catanzaro
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Benevento e Catanzaro: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 9
Stadio Ciro Vigorito

Benevento-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Benevento-Catanzaro: data e orario

Il Benevento ospita il Catanzaro allo Stadio Ciro Vigorito in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre separate da un abisso di classifica ma unite dalla necessità di dare una svolta alla propria stagione.

Antonio Floro Flores guida un Benevento in forma positiva, reduce da una vittoria convincente per 3-0 sul campo dell'Arezzo nell'ultimo turno. I campani si presentano a questo appuntamento con tre risultati utili nelle ultime cinque uscite e con la concreta ambizione di restare nella parte alta della graduatoria.

Il Catanzaro di Giorgio Gorgone arriva invece in condizioni ben più difficili. I giallorossi hanno perso 6-1 contro l'Ascoli nell'ultima giornata, un risultato che aggrava una situazione di classifica già critica e mette sotto pressione l'intero ambiente.

Per il Benevento si tratta di consolidare un momento di forma e avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Per il Catanzaro, al contrario, ogni punto è prezioso per provare ad allontanarsi dalle posizioni di retrocessione.

Le due squadre si sono incontrate raramente nelle ultime stagioni: i precedenti recenti risalgono tutti alla Serie C, il che rende questo confronto in cadetteria ancora più inedito e carico di significato per entrambe le tifoserie.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Benevento-Catanzaro in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Benevento - Catanzaro

Allenatore

  • A. Floro Flores

In casa Benevento, il tecnico Antonio Floro Flores non ha ancora reso nota la formazione ufficiale né comunicato aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte ospite la situazione è analoga: Giorgio Gorgone non ha ancora comunicato la lista dei convocati né segnalato indisponibili o diffidati. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

BEN

BEN - Forma

CAR
V0-1
FRC
S2-1
CES
V2-0
LRV
D2-2
ARE
V0-3
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CAT

CAT - Forma

CAR
V1-0
SAM
S2-1
MAN
S1-3
VER
D2-2
ASC
S1-6
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Benevento arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 in casa dell'Arezzo in Serie B, mentre in precedenza i campani avevano pareggiato 2-2 contro il Vicenza. La squadra di Floro Flores ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in questo periodo, con la vittoria per 2-0 contro il Cesena a testimoniare la solidità del momento.

Il Catanzaro presenta un bilancio ben più difficile: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie B. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 6-1 contro l'Ascoli, che segue il ko per 3-1 contro il Mantova. L'unico acuto in questo periodo è la vittoria per 1-0 contro la Carrarese. I giallorossi hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti quattordici nelle ultime cinque partite, un dato che racconta le difficoltà difensive della squadra di Gorgone.

Precedenti

Testa a testa

BeneventoPareggioCatanzaro
3
2
0
Serie C
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
Benevento badge
Benevento
BEN
1
FIN
Serie C
Benevento badge
Benevento
BEN
1
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
FIN
Serie C
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
Benevento badge
Benevento
BEN
1
FIN
Serie C
Benevento badge
Benevento
BEN
1
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
FIN
Serie C
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
Benevento badge
Benevento
BEN
2
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2016, quando Catanzaro e Benevento si divisero la posta in palio con un pareggio per 1-1 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Benevento ha ottenuto tre vittorie contro una del Catanzaro, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
13
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, il Benevento occupa la quinta posizione e si trova in piena corsa per i playoff, mentre il Catanzaro è ventesimo e ultimo in classifica, in piena zona retrocessione: uno scontro che vale molto di più dei tre punti in palio.


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  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
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