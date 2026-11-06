Dove vedere Benevento-Avellino in tv e streaming: canale, data e orario, formazionig?

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Serie B - Game Week 11 7 nov 2026 - 13:30 Stadio Ciro Vigorito

Benevento-Avellino sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento va in scena il derby campano tra Benevento e Avellino, valido per il campionato di Serie B 2026/27. Antonio Floro Flores e Alessandro Nesta si sfidano in un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse e momenti di forma ben distinti.

Il Benevento arriva a questa partita dopo un periodo altalenante. I giallorossi hanno perso l'ultima uscita di campionato contro la Cremonese per 2-0, un risultato che ha frenato la loro corsa dopo il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro. Floro Flores deve ritrovare continuità per mantenere vive le ambizioni playoff.

L'Avellino si presenta invece con un vento favorevole alle spalle. I biancoverdi hanno battuto il Pisa per 2-0 nell'ultima giornata di Serie B, un successo che conferma le loro ambizioni di alta classifica e che dà a Nesta motivi concreti di ottimismo.

Il derby campano ha sempre un peso specifico che va oltre i tre punti. Le due tifoserie si conoscono bene, e l'atmosfera al Vigorito promette di essere intensa fin dal primo minuto.

Per il Benevento, ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico è una necessità. Per l'Avellino, invece, blindare il momento positivo in trasferta rappresenta un'occasione da non sprecare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Benevento-Avellino in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Benevento, Antonio Floro Flores non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato indisponibili o diffidati nel gruppo giallorosso. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte del tecnico arriveranno nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Avellino, anche Alessandro Nesta non ha reso note la probabile formazione né la lista degli indisponibili per questa trasferta. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Benevento presenta nelle ultime cinque partite di Serie B un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I giallorossi vengono dalla sconfitta per 2-0 contro la Cremonese, preceduta dal pareggio per 1-1 contro il Catanzaro. In questo periodo la squadra di Floro Flores ha registrato anche il convincente 3-0 rifilato all'Arezzo e il 2-0 contro il Cesena, segnando complessivamente otto gol e avendone subiti sei.

L'Avellino arriva al derby con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di campionato. I biancoverdi vengono dal successo per 2-0 contro il Pisa, che segue il pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella e la sconfitta per 0-1 contro il Calcio Padova. La squadra di Nesta ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro nel periodo considerato, con un attacco che si conferma tra i più produttivi del torneo.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due squadre risale al marzo 2025 in Serie C, quando l'Avellino ospitò il Benevento vincendo per 2-1. Guardando ai cinque incontri disponibili, il bilancio pende a favore dell'Avellino con tre vittorie contro una del Benevento e un pareggio, anche se la maggior parte di questi confronti si è disputata in Serie C. L'unico precedente in Serie B risale al maggio 2017, quando il Benevento si impose per 2-1 tra le mura amiche.

Classifica

In Serie B, il Benevento occupa attualmente il settimo posto in classifica, mentre l'Avellino si trova in sesta posizione.