Il Campionato Europeo U17 è trasmesso in Italia su RaiPlay. Di seguito il dettaglio per seguire la finale tra Belgio e Italia in diretta streaming.

Come vedere Belgio-Italia Under 17 con una VPN

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Belgio-Italia Under 17: data e orario

Il Campionato Europeo Under 17 entra nella sua fase più intensa e Belgio e Italia si preparano a scendere in campo in una sfida che vale molto più dei tre punti: vale il titolo.

I Diavoli Rossi Under 17 arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto la Francia per 2-1 in semifinale. La squadra belga ha dimostrato solidità difensiva e capacità di gestire i momenti difficili nel corso del torneo.

L'Italia U17, capolista del Gruppo B, ha vissuto una giornata di grande intensità: gli Azzurrini hanno superato la Spagna U17 per 1-1 ai calci di rigore nell'ultima partita disputata poche ore fa, confermando il carattere di un gruppo che non si arrende mai.

La formazione di Roberto Fonseca ha già battuto Montenegro e Francia nel girone, costruendo un percorso netto che la proietta tra le favorite per il titolo continentale di categoria.

Tra le due nazionali esiste una rivalità recente e concreta: si sono già affrontate in questa competizione nella scorsa edizione, con l'Italia capace di imporsi. Il confronto diretto promette equilibrio e intensità.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vedere il match in TV e in live streaming, insieme all'orario del calcio d'inizio.

Formazioni





Stato di forma

Il Belgio Under 17 arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, l'unica sconfitta arrivata contro la Spagna per 0-1 nella fase a gironi. I Diavoli Rossi hanno battuto Francia 2-1 in semifinale, confermando un momento di forma positivo. In precedenza avevano superato l'Estonia per 1-0 e la Croazia per 2-0, dimostrando continuità di risultati.

L'Italia Under 17 presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Gli Azzurrini hanno chiuso il girone con un successo sulla Francia, dopo il pareggio per 3-3 contro la Danimarca e la vittoria per 3-0 sul Montenegro, prima di eliminare i pari età della Spagna in semifinale. La sola battuta d'arresto è arrivata contro la Romania nella fase di qualificazione, per 2-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 26 maggio 2025, quando l'Italia si impose sul Belgio per 2-1 nella fase a gironi del Campionato Europeo Under 17. In precedenza, nel marzo 2024, gli Azzurrini si erano imposti ancora più nettamente per 5-3 nella fase di qualificazione. Considerando i quattro incontri disponibili, l'Italia Under 17 ha vinto tre volte contro una vittoria del Belgio Under 17.

Classifica





Nel Campionato Europeo Under 17 in corso, il Belgio Under 17 ha chiuso in vetta il Gruppo A mentre l'Italia Under 17 è finita prima nel Gruppo B.





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