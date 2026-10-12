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Serie C
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Dove vedere Barletta-Cavese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Barletta vs Cavese
Barletta
Cavese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Barletta e Cavese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Barletta-Cavese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Barletta-Cavese: data e orario

Il Barletta ospita la Cavese in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse nella stagione 2026/27. I biancorossi pugliesi cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico dopo un avvio di campionato complicato.

Il Barletta arriva a questo appuntamento con tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stata una sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, con i biancorossi che faticano a trovare continuità di risultati.

La Cavese si presenta in forma decisamente migliore. I campani hanno vinto le ultime due gare, compreso un netto 2-0 contro la Casertana, e puntano a confermare il buon momento anche in trasferta.

In classifica, le due squadre si trovano in posizioni distanti: il Barletta è in zona difficoltà, mentre la Cavese occupa una posizione più tranquilla nel girone. Questo rende la gara particolarmente importante per i padroni di casa.

Per i tifosi che non possono essere allo stadio, la partita è visibile in diretta TV e in streaming. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Barletta-Cavese.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulla formazione del Barletta: nessun dato su infortuni, squalifiche o probabili titolari è stato comunicato. Stesso discorso per la Cavese, che non ha ancora reso note le condizioni della rosa in vista di questa trasferta. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

CAS
S3-1
SAL
D1-1
CAT
D0-0
POT
S1-4
GIU
S1-0
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAV

CAV - Forma

COS
D0-0
SOR
S2-3
POT
S4-2
SAV
V4-2
CAS
V2-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Barletta ha raccolto solo un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque gare di Serie C, con tre sconfitte che pesano sul morale. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, mentre in precedenza il ko più pesante è stato il 4-1 subito dal Potenza. I biancorossi hanno segnato cinque gol e ne hanno incassati dieci in questo parziale.

La Cavese mostra un andamento più solido: due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque, con il successo più recente per 2-0 contro la Casertana. In precedenza i campani avevano battuto il Savoia per 4-2, dimostrando capacità realizzativa. Il bilancio complessivo parla di otto gol segnati e sette subiti nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

BarlettaPareggioCavese
1
2
1
Serie D
Barletta badge
Barletta
BAR
1
Cavese badge
Cavese
CAV
1
FIN
Serie D
Cavese badge
Cavese
CAV
0
Barletta badge
Barletta
BAR
1
FIN
Serie C
Cavese badge
Cavese
CAV
1
Barletta badge
Barletta
BAR
0
FIN
Serie C
Barletta badge
Barletta
BAR
3
Cavese badge
Cavese
CAV
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2023, quando Barletta e Cavese si divisero la posta in pareggio per 1-1 in Serie D. Guardando ai quattro incontri disponibili, i biancorossi pugliesi vantano una vittoria, contro zero della Cavese, con due pareggi e una sconfitta. L'unico precedente in Serie C in casa del Barletta risale all'ottobre 2010, con un pareggio per 3-3.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
97112412+1222
V
V
V
V
D
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
96031410+418
S
V
S
S
V
4
CataniaCataniaCAT
95131710+716
V
V
V
D
V
5
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
6
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
7
ScafateseScafateseSCA
83411311+213
V
V
D
D
V
8
SalernitanaSalernitanaSAL
93421210+213
D
V
S
V
D
9
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
10
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
FoggiaFoggiaFOG
9324910-111
S
V
V
S
D
13
CasaranoCasaranoCAS
93241013-311
D
S
S
D
V
14
Inter U23Inter U23INT
73131213-110
S
V
V
S
S
15
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
9225413-98
S
D
S
V
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
82151218-67
S
V
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa la diciassettesima posizione mentre la Cavese è undicesima: i padroni di casa hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria metà classifica.


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