Serie C - Game Week 9 12 ott 2026 - 14:30

Barletta-Cavese è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Barletta-Cavese con una VPN

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Barletta-Cavese: data e orario

Il Barletta ospita la Cavese in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse nella stagione 2026/27. I biancorossi pugliesi cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico dopo un avvio di campionato complicato.

Il Barletta arriva a questo appuntamento con tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stata una sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, con i biancorossi che faticano a trovare continuità di risultati.

La Cavese si presenta in forma decisamente migliore. I campani hanno vinto le ultime due gare, compreso un netto 2-0 contro la Casertana, e puntano a confermare il buon momento anche in trasferta.

In classifica, le due squadre si trovano in posizioni distanti: il Barletta è in zona difficoltà, mentre la Cavese occupa una posizione più tranquilla nel girone. Questo rende la gara particolarmente importante per i padroni di casa.

Per i tifosi che non possono essere allo stadio, la partita è visibile in diretta TV e in streaming. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Barletta-Cavese.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulla formazione del Barletta: nessun dato su infortuni, squalifiche o probabili titolari è stato comunicato. Stesso discorso per la Cavese, che non ha ancora reso note le condizioni della rosa in vista di questa trasferta. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Barletta ha raccolto solo un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque gare di Serie C, con tre sconfitte che pesano sul morale. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Giugliano, mentre in precedenza il ko più pesante è stato il 4-1 subito dal Potenza. I biancorossi hanno segnato cinque gol e ne hanno incassati dieci in questo parziale.

La Cavese mostra un andamento più solido: due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque, con il successo più recente per 2-0 contro la Casertana. In precedenza i campani avevano battuto il Savoia per 4-2, dimostrando capacità realizzativa. Il bilancio complessivo parla di otto gol segnati e sette subiti nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2023, quando Barletta e Cavese si divisero la posta in pareggio per 1-1 in Serie D. Guardando ai quattro incontri disponibili, i biancorossi pugliesi vantano una vittoria, contro zero della Cavese, con due pareggi e una sconfitta. L'unico precedente in Serie C in casa del Barletta risale all'ottobre 2010, con un pareggio per 3-3.

Classifica





In classifica nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa la diciassettesima posizione mentre la Cavese è undicesima: i padroni di casa hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria metà classifica.





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