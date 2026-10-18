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Serie C
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Dove vedere Barletta-AZ Picerno in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Barletta vs AZ Picerno
Barletta
AZ Picerno
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Barletta e AZ Picerno: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Barletta-AZ Picerno è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

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Come vedere Barletta-AZ Picerno con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

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Barletta-AZ Picerno: data e orario

Il Barletta ospita l'AZ Picerno in una sfida di Serie C Girone C che vale molto più dei tre punti in palio. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica complicate, pronte a darsi battaglia in un pomeriggio che non ammette passi falsi.

I biancorossi pugliesi stanno attraversando un momento difficile. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte, con il pesante 1-4 subito dal Potenza che ha lasciato il segno. Davanti al proprio pubblico, il Barletta ha bisogno di una svolta.

L'AZ Picerno non arriva in condizioni migliori. I lucani hanno perso quattro delle ultime cinque gare, compresa la sconfitta più recente per 1-2 contro il Cosenza. Una striscia negativa che pesa sulla classifica e sull'umore dello spogliatoio.

La sfida assume i contorni di uno scontro diretto tra squadre che non possono permettersi ulteriori scivoloni. Ogni punto perso in questa fase del campionato rischia di complicare seriamente la stagione di entrambe le formazioni.

Per i tifosi che non riusciranno ad essere allo stadio, la partita è trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Barletta-AZ Picerno.

Formazioni

Per il Barletta non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per l'AZ Picerno: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra, alle assenze o ai diffidati. Eventuali novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

SAL
D1-1
CAT
D0-0
POT
S1-4
GIU
S1-0
CAV
D1-1
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PIC

PIC - Forma

CAT
S2-4
ALT
S2-1
ACE
V2-1
POT
S4-2
COS
S1-2
Gol segnato (subito)
8/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Barletta ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, senza riuscire a portare a casa una vittoria. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 1-1 contro la Cavese, mentre in precedenza era arrivata la pesante sconfitta per 1-4 contro il Potenza. In questo parziale i biancorossi hanno segnato tre gol e ne hanno subiti sette.

L'AZ Picerno ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, contro quattro risultati negativi. Il successo è arrivato in trasferta contro l'Audace Cerignola per 2-1, ma la squadra ha poi perso le due gare successive, inclusa quella più recente contro il Cosenza per 1-2. Nelle cinque partite considerate, i lucani hanno realizzato otto gol e ne hanno incassati undici.

Precedenti

I dati sui precedenti diretti tra Barletta e AZ Picerno non sono al momento disponibili nel dataset fornito. Non è quindi possibile indicare risultati storici tra le due formazioni senza rischiare di riportare informazioni inesatte.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
108112613+1325
V
V
V
V
V
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
96031410+418
S
V
S
S
V
4
CataniaCataniaCAT
105141812+616
S
V
V
V
D
5
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
6
MonopoliMonopoliMON
10433119+215
V
S
D
V
D
7
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
8
ScafateseScafateseSCA
93511513+214
D
V
V
D
D
9
SalernitanaSalernitanaSAL
103521412+214
D
D
V
S
V
10
Inter U23Inter U23INT
94141817+113
S
V
S
V
V
11
AZ PicernoAZ PicernoPIC
94051717012
S
S
V
S
S
12
CaveseCaveseCAV
93331515012
D
V
V
S
S
13
FoggiaFoggiaFOG
9324910-111
S
V
V
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
93241013-311
D
S
S
D
V
15
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
91531215-38
D
S
S
D
D
17
Team AltamuraTeam AltamuraALT
9225413-98
S
D
S
V
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
92161222-107
S
S
V
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
9126719-125
V
S
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa la sedicesima posizione mentre l'AZ Picerno è undicesima. I padroni di casa si trovano in una zona di classifica che richiede risposte immediate, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione di metà graduatoria.


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  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


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  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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