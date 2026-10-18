Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 11:30

Barletta-AZ Picerno è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Come vedere Barletta-AZ Picerno con una VPN

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Barletta-AZ Picerno: data e orario

Il Barletta ospita l'AZ Picerno in una sfida di Serie C Girone C che vale molto più dei tre punti in palio. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica complicate, pronte a darsi battaglia in un pomeriggio che non ammette passi falsi.

I biancorossi pugliesi stanno attraversando un momento difficile. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte, con il pesante 1-4 subito dal Potenza che ha lasciato il segno. Davanti al proprio pubblico, il Barletta ha bisogno di una svolta.

L'AZ Picerno non arriva in condizioni migliori. I lucani hanno perso quattro delle ultime cinque gare, compresa la sconfitta più recente per 1-2 contro il Cosenza. Una striscia negativa che pesa sulla classifica e sull'umore dello spogliatoio.

La sfida assume i contorni di uno scontro diretto tra squadre che non possono permettersi ulteriori scivoloni. Ogni punto perso in questa fase del campionato rischia di complicare seriamente la stagione di entrambe le formazioni.

Per i tifosi che non riusciranno ad essere allo stadio, la partita è trasmessa in diretta TV e in streaming. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Barletta-AZ Picerno.

Formazioni

Per il Barletta non sono disponibili al momento informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa a disposizione saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per l'AZ Picerno: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra, alle assenze o ai diffidati. Eventuali novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

Il Barletta ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, senza riuscire a portare a casa una vittoria. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 1-1 contro la Cavese, mentre in precedenza era arrivata la pesante sconfitta per 1-4 contro il Potenza. In questo parziale i biancorossi hanno segnato tre gol e ne hanno subiti sette.

L'AZ Picerno ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, contro quattro risultati negativi. Il successo è arrivato in trasferta contro l'Audace Cerignola per 2-1, ma la squadra ha poi perso le due gare successive, inclusa quella più recente contro il Cosenza per 1-2. Nelle cinque partite considerate, i lucani hanno realizzato otto gol e ne hanno incassati undici.

Precedenti

I dati sui precedenti diretti tra Barletta e AZ Picerno non sono al momento disponibili nel dataset fornito. Non è quindi possibile indicare risultati storici tra le due formazioni senza rischiare di riportare informazioni inesatte.

Classifica





In classifica nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa la sedicesima posizione mentre l'AZ Picerno è undicesima. I padroni di casa si trovano in una zona di classifica che richiede risposte immediate, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione di metà graduatoria.





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