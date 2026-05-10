Dove vedere Bari-Sudtirol in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pescara, Spezia e Reggiana tornano in Serie C. All'appello manca ora una quarta retrocessa, che arriverà al termine del doppio playout tra Bari e Sudtirol, di scena venerdì 15 e 22 maggio.

Il team pugliese gioca in casa il match d'andata in virtù del 17esimo posto, mentre il ritorno verrà disputato a Bolzano considerando il 16esimo dei trentini, ai playout visti gli scontri diretti in favore dell'Empoli, che ha permesso alla squadra toscana di rimanere in Serie B.

Il Bari sarà costretto a segnare più goal del Sudtirol tra andata e ritorno, considerando come in caso di parità di reti otterrebbe la salvezza la squadra meglio piazzata in campionato, ovvero proprio quella trentina.

Come guardare Bari-Sudtirol in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bari-Sudtirol si può vedere in diretta tv e streaming, come di consueto, tramite il sito e l'app di DAZN, ma non solo.

La Serie B 2025/2026, compreso il playout tra Bari e Sudtirol, è visibile via tv e streaming anche con LaB Channel, servizio a pagamento disponibile su OneFootball.

Come guardarla all'estero con una VPN

Bari-Sudtirol: ora di inizio

Serie B - Relegation Playoff Stadio San Nicola

Notizie su Bari, Sudtirol e probabili formazioni

Probabili formazioni Bari - Sudtirol Probabile formazione Panchina Allenatore M. Longo Probabile formazione Panchina Allenatore F. Castori

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Modena-Juve Stabia con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino

Forma di Bari e Sudtirol

Precedenti tra Bari e Sudtirol