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Dove vedere Bari-Sudtirol in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Bari vs Sudtirol
Bari
Sudtirol

Bari e Sudtirol a confronto nell'andata dei playout, con il match di ritorno che si disputerà a Bolzano e deciderà la squadra retrocessa in Serie C.

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Pescara, Spezia e Reggiana tornano in Serie C. All'appello manca ora una quarta retrocessa, che arriverà al termine del doppio playout tra Bari e Sudtirol, di scena venerdì 15 e 22 maggio. 

Il team pugliese gioca in casa il match d'andata in virtù del 17esimo posto, mentre il ritorno verrà disputato a Bolzano considerando il 16esimo dei trentini, ai playout visti gli scontri diretti in favore dell'Empoli, che ha permesso alla squadra toscana di rimanere in Serie B.

Il Bari sarà costretto a segnare più goal del Sudtirol tra andata e ritorno, considerando come in caso di parità di reti otterrebbe la salvezza la squadra meglio piazzata in campionato, ovvero proprio quella trentina.

Come guardare Bari-Sudtirol in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Bari-Sudtirol si può vedere in diretta tv e streaming, come di consueto, tramite il sito e l'app di DAZN, ma non solo.

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Bari
BAR
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Sudtirol
SUD

La Serie B 2025/2026, compreso il playout tra Bari e Sudtirol, è visibile via tv e streaming anche con LaB Channel, servizio a pagamento disponibile su OneFootball.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Modena-Juve Stabia con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bari-Sudtirol: ora di inizio

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Serie B - Relegation Playoff
Stadio San Nicola

Notizie su Bari, Sudtirol e probabili formazioni

Probabili formazioni Bari - Sudtirol

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Longo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Castori

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso
BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves T., Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino

Forma di Bari e Sudtirol

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

SUD
-Forma

Goal segnato (subito)
3/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Bari e Sudtirol

BAR

Ultime 5 partite

SUD

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

1

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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