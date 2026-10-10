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Dove vedere Bari-Giugliano in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Bari vs Giugliano
Bari
Giugliano
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Bari e Giugliano: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Bari-Giugliano sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Come vedere Bari-Giugliano con una VPN

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Bari-Giugliano: data e orario

Il Bari ospita il Giugliano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di stagione molto diversi. I galletti, terzi in classifica, cercano continuità dopo un avvio convincente. Gli ospiti, invece, arrivano da una posizione di classifica che rende questa trasferta tutt'altro che semplice.

Il Bari ha costruito la propria stagione su una difesa solida e su una capacità di fare risultato lontano dal San Nicola, come dimostrato dalla vittoria esterna contro il Sorrento. La sconfitta nel turno più recente contro la Salernitana ha interrotto una striscia positiva, ma il rendimento complessivo resta tra i migliori del girone.

Il Giugliano ha vissuto un periodo altalenante nelle ultime settimane. La pesante sconfitta contro l'Audace Cerignola è stata seguita da una reazione, ma i campani restano una squadra che fatica a trovare continuità di risultati.

La partita si gioca in un momento in cui il Bari vuole tornare a vincere davanti ai propri tifosi e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il Giugliano, invece, ogni punto è prezioso nella lotta per uscire dalla zona più difficile della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Giugliano in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bari, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti man mano che ci si avvicina al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Giugliano: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

ALT
V0-3
POT
D0-0
SOR
V1-2
COS
V1-0
SAL
S2-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GIU

GIU - Forma

SOR
S0-2
ACE
S4-0
COS
V5-2
SAL
S1-0
BAR
V1-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Bari arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I galletti hanno battuto il Cosenza per 1-0 e vinto in trasferta contro il Sorrento per 2-1, prima di cedere nell'ultimo turno alla Salernitana con lo stesso punteggio. In cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite tre, con due clean sheet all'attivo.

Il Giugliano presenta un andamento più discontinuo: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è arrivato contro il Barletta per 1-0, ma spicca anche il netto 5-2 rifilato al Cosenza. Nelle tre sconfitte i campani hanno incassato sei gol, tra cui il pesante 4-0 subito dall'Audace Cerignola.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Bari e Giugliano. Ulteriori informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
3
BariBariBAR
8512116+516
S
V
V
D
V
4
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
5
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
6
MonopoliMonopoliMON
833264+212
D
V
D
D
V
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
8
CasertanaCasertanaCAS
83321212012
S
S
D
V
V
9
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
8323117+411
D
S
D
S
V
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
16
SavoiaSavoiaSAV
8143911-27
D
S
D
D
D
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
72141216-47
V
S
V
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
8134812-40
S
V
D
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie C, il Bari occupa la terza posizione nel Girone C, confermandosi tra le candidate alla promozione. Il Giugliano si trova invece al diciottesimo posto, una posizione che impone alla squadra campana di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.


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