Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 08:30

Bari-Giugliano sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Bari-Giugliano con una VPN

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Bari-Giugliano: data e orario

Il Bari ospita il Giugliano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di stagione molto diversi. I galletti, terzi in classifica, cercano continuità dopo un avvio convincente. Gli ospiti, invece, arrivano da una posizione di classifica che rende questa trasferta tutt'altro che semplice.

Il Bari ha costruito la propria stagione su una difesa solida e su una capacità di fare risultato lontano dal San Nicola, come dimostrato dalla vittoria esterna contro il Sorrento. La sconfitta nel turno più recente contro la Salernitana ha interrotto una striscia positiva, ma il rendimento complessivo resta tra i migliori del girone.

Il Giugliano ha vissuto un periodo altalenante nelle ultime settimane. La pesante sconfitta contro l'Audace Cerignola è stata seguita da una reazione, ma i campani restano una squadra che fatica a trovare continuità di risultati.

La partita si gioca in un momento in cui il Bari vuole tornare a vincere davanti ai propri tifosi e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il Giugliano, invece, ogni punto è prezioso nella lotta per uscire dalla zona più difficile della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Giugliano in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bari, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti man mano che ci si avvicina al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Giugliano: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

Il Bari arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I galletti hanno battuto il Cosenza per 1-0 e vinto in trasferta contro il Sorrento per 2-1, prima di cedere nell'ultimo turno alla Salernitana con lo stesso punteggio. In cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite tre, con due clean sheet all'attivo.

Il Giugliano presenta un andamento più discontinuo: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è arrivato contro il Barletta per 1-0, ma spicca anche il netto 5-2 rifilato al Cosenza. Nelle tre sconfitte i campani hanno incassato sei gol, tra cui il pesante 4-0 subito dall'Audace Cerignola.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Bari e Giugliano. Ulteriori informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica





In Serie C, il Bari occupa la terza posizione nel Girone C, confermandosi tra le candidate alla promozione. Il Giugliano si trova invece al diciottesimo posto, una posizione che impone alla squadra campana di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.





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