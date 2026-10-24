Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino-Calcio Padova sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Avellino-Calcio Padova: data e orario

Al Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino va in scena un confronto di Serie B tra i padroni di casa di Alessandro Nesta e il Calcio Padova guidato da Antonio Nicola Calabro.

L'Avellino arriva a questo appuntamento in un momento di discreta solidità. I campani hanno battuto la Sampdoria per 4-1 e si sono fermati sull'1-1 contro il Cesena nell'ultima uscita, un pareggio che non intacca la fiducia accumulata nelle settimane precedenti.

Il Padova, invece, attraversa un periodo decisamente più difficile. I veneti hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato, incluse sconfitte contro Virtus Entella e Carrarese, e arrivano a questa trasferta con la necessità urgente di invertire la rotta.

Nesta potrà contare sul vantaggio del fattore campo per spingere i suoi verso una vittoria che consoliderebbe ulteriormente la posizione in classifica. Calabro, dal canto suo, dovrà trovare le risorse per fermare una squadra che in casa sa essere pericolosa.

Una partita che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con motivazioni opposte ma ugualmente forti. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Avellino, mister Alessandro Nesta non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche, e la situazione sarà aggiornata nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Calcio Padova, Antonio Nicola Calabro non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano indisponibili segnalati al momento, con ulteriori aggiornamenti attesi a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Avellino ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I campani arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Cesena, preceduto dal netto 4-1 rifilato alla Sampdoria. In questo periodo la squadra di Nesta ha segnato otto reti e ne ha incassate sei, con un rendimento offensivo che rimane tra i più concreti del torneo.

Il Calcio Padova presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I veneti vengono dalla sconfitta per 1-2 contro la Virtus Entella, risultato che segue il ko per 0-2 contro la Carrarese. Complessivamente il Padova ha segnato cinque reti e ne ha subite otto in questo periodo, un dato che riflette le difficoltà difensive della squadra.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato in Serie B il 7 marzo 2026, l'Avellino si è imposto per 1-0 in casa. In precedenza, nel settembre 2025, il confronto al Padova si era concluso con un pareggio per 2-2. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Padova ha ottenuto due vittorie contro le due dell'Avellino, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica





In Serie B l'Avellino occupa il settimo posto, una posizione che lo colloca nell'area play-off e che rende questa partita un'occasione per consolidare le ambizioni stagionali. Il Calcio Padova è quindicesimo, una collocazione che impone ai veneti di reagire per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.





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