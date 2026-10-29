Women's Champions League - Game Week 3 29 ott 2026 - 13:45 Generali Arena

La partita è disponibile in diretta streaming su Disney+. Di seguito il link per accedere alla copertura live.

Come vedere Austria Wien W-Juventus con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Austria Wien W-Juventus: data e orario

La Generali Arena di Vienna ospita Austria Wien W e Juventus nella fase a gironi della Women's Champions League. Le due squadre si affrontano in un momento di forma opposta, con molto in palio per entrambe in chiave qualificazione.

L'Austria Wien W di Stefan Kenesei ha dimostrato di poter reggere il confronto a questo livello, pur con risultati alterni nel girone. Un pareggio contro l'Inter e una sconfitta di misura contro il Chelsea Women raccontano di una squadra combattiva, capace di tenere testa alle grandi ma ancora alla ricerca di continuità.

La qualificazione alla fase a gironi ha messo in mostra la vena offensiva delle austriache: un 4-0 al Brann e un netto 5-0 al Farul Constanta certificano che in casa la squadra sa essere pericolosa. Il fattore campo, davanti al proprio pubblico, potrebbe rivelarsi decisivo.

La Juventus di Isaac Guerrero arriva a Vienna in un momento difficile. Tre sconfitte consecutive in Serie A Femminile — contro Roma (2-5), Calcio Como 1907 (4-2) e AC Milan (2-1) — hanno appesantito l'atmosfera attorno alla squadra bianconera prima di questa trasferta europea.

In Champions League, però, le bianconere hanno già mostrato un volto diverso: il 3-0 esterno sul BK Haecken FF resta un riferimento importante per ritrovare fiducia e solidità prima del ritorno in campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Stefan Kenesei non ha comunicato indisponibili o squalificati in casa Austria Wien W. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche dal fronte Juventus, il tecnico Isaac Guerrero non ha segnalato infortuni o squalifiche. Nessuna formazione di partenza è stata diffusa dal club: le notizie verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Austria Wien W ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Inter in Women's Champions League, preceduto dalla sconfitta per 1-0 contro il Chelsea FC Women. Nella fase di qualificazione la squadra aveva espresso un calcio più brillante, con il 4-0 al Brann e il 5-0 al Farul Constanta, alternati però da una sconfitta per 2-1 sempre contro il Brann.

La Juventus ha vinto due e perso tre delle ultime cinque gare. La sconfitta più recente, per 2-5 contro la Roma in Serie A Femminile, segue i ko contro Calcio Como 1907 (4-2) e AC Milan (2-1). Prima di questa striscia negativa, le bianconere avevano centrato il 3-0 esterno sul BK Haecken FF in Champions League e il 3-1 sul Napoli Femminile in campionato.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Austria Wien W e Juventus. Questa sfida rappresenta un inedito tra le due formazioni a questo livello della competizione.

Classifica





In Women's Champions League, la Juventus occupa una posizione di classifica più solida rispetto all'Austria Wien W, che si trova nelle zone basse della graduatoria. Per le bianconere si tratta di un'opportunità per consolidare il proprio piazzamento nel girone, mentre le austriache hanno bisogno di punti per avvicinarsi alle posizioni utili alla qualificazione.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV