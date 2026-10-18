Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 08:30

Audace Cerignola-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Audace Cerignola-Savoia con una VPN

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Audace Cerignola-Savoia: data e orario

L'Audace Cerignola ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, con le due squadre che arrivano a questo appuntamento da posizioni di classifica molto distanti tra loro.

Il Cerignola occupa il settimo posto e si presenta come la squadra più solida delle due, con un rendimento che gli consente di affrontare la gara davanti al proprio pubblico con fiducia.

Il Savoia, invece, si trova in una situazione ben più delicata. I campani occupano il quindicesimo posto e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La forma recente racconta di un Cerignola che ha alternato risultati positivi a qualche passo falso, mentre il Savoia fatica a ritrovare la vittoria dopo un periodo di stasi che si è protratto nelle ultime settimane.

I precedenti tra le due formazioni risalgono alla Serie D e sorridono al Cerignola, che ha dimostrato di avere la meglio sugli avversari campani nelle sfide più recenti.

Per chi vuole seguire la sfida, di seguito tutte le informazioni su come guardare Audace Cerignola-Savoia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Audace Cerignola, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa verranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

Sulla sponda del Savoia, la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Audace Cerignola arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 2-3 in casa del Crotone, mentre in precedenza la squadra aveva pareggiato 0-0 contro il Team Altamura. Gli ofantini hanno segnato cinque gol e ne hanno concessi quattro in questo parziale, con due sconfitte arrivate contro AZ Picerno e Casarano.

Il Savoia presenta un andamento ancora più difficile da leggere: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I campani hanno battuto l'Inter U23 per 2-1 nella gara più recente, ma hanno subito una pesante sconfitta per 4-2 contro la Cavese. In totale, la squadra ha segnato quattro reti e ne ha concesse cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente disponibile tra le due squadre risale al 12 maggio 2019, quando l'Audace Cerignola si impose per 2-1 sul Savoia in Serie D. Nei tre incontri registrati tra le due formazioni, il Cerignola ha vinto tutte e tre le sfide, con un computo complessivo di sei gol segnati e uno subito.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, l'Audace Cerignola occupa il settimo posto, una posizione che riflette un avvio di stagione positivo e che porta i pugliesi ad affrontare questa gara con l'obiettivo di consolidarsi nella parte alta della classifica. Il Savoia si trova al quindicesimo posto, una collocazione che rende questa partita quasi un obbligo di punti per i campani.





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