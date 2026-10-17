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Major League Soccer
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Dove vedere Atlanta United-Inter Miami CF in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer

Dove vedere la partita di Major League Soccer tra Atlanta United e Inter Miami CF: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Major League Soccer - Game Week 30
Mercedes-Benz Stadium

Atlanta United vs Inter Miami CF è disponibile in diretta streaming su Apple TV. Per la stagione MLS 2026, tutti i contenuti della lega sono integrati direttamente nell'abbonamento standard Apple TV, senza necessità di un pass separato. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Atlanta United-Inter Miami CF: data e orario

L'Inter Miami CF di Kily Gonzalez fa visita all'Atlanta United al Mercedes-Benz Stadium in una sfida di Major League Soccer che arriva in un momento decisivo della stagione regolare.

I Herons hanno già staccato il biglietto per i playoff 2026, sigillato con una vittoria per 2-0 sul New York City FC in cui Germán Berterame e Rodrigo De Paul hanno trovato la rete, con Lionel Messi a dettare i tempi del gioco con la consueta qualità. Miami arriva ad Atlanta da seconda forza della Eastern Conference, con un percorso recente che parla da solo.

L'Atlanta United, invece, vive una stagione ben diversa. Gerardo Martino guida una squadra che occupa il quattordicesimo posto a Est e che si trova fuori dalla zona playoff: ogni punto rimasto è prezioso, e il tempo stringe.

I Five Stripes arrivano a questo appuntamento dopo un 3-0 rifilato al CF Montreal, risultato che ha interrotto una serie di prestazioni altalenanti. La vittoria ha ridato fiato all'ambiente, ma la classifica racconta una storia di opportunità mancate nel corso dell'anno.

Per l'Inter Miami, invece, l'obiettivo è consolidare la propria posizione e arrivare ai playoff con il vento in poppa. Messi e compagni hanno dimostrato di saper fare male anche in trasferta, e la sfida di Atlanta non fa eccezione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Atlanta United vs Inter Miami CF in diretta, con canale TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Probabili formazioni Atlanta United - Inter Miami CF

Allenatore

  • G. Martino

Gerardo Martino non ha ancora comunicato la formazione probabile dell'Atlanta United per questa gara. Non sono al momento disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per i padroni di casa; aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Anche Kily Gonzalez non ha ancora reso nota la probabile formazione dell'Inter Miami CF. Nessun infortunio o squalifica risulta al momento segnalato per i Herons, e le ultime notizie sulla rosa saranno pubblicate non appena disponibili.

Stato di forma

ATL

ATL - Forma

DCU
D0-0
POT
V0-1
NYC
D2-2
CIN
S1-3
MTL
V0-3
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIA

MIA - Forma

CRU
V2-0
SDI
D2-2
COL
S2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Atlanta United ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 3-0 sul CF Montreal del 14 ottobre, preceduta dalla sconfitta per 1-3 contro l'FC Cincinnati. Nei cinque incontri, i Five Stripes hanno segnato sei reti e ne hanno subite altrettante.

L'Inter Miami arriva a questa gara in ottima condizione: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il 2-0 rifilato al New York City FC, con un netto 4-0 al DC United tra i risultati più significativi del periodo. I Herons hanno segnato dieci gol e ne hanno concessi quattro in questo arco di tempo.

Precedenti

Testa a testa

Atlanta UnitedPareggioInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
FIN
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FIN
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
FIN
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FIN
8Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente diretto tra le due squadre risale al 6 settembre 2026, quando Inter Miami e Atlanta United si divisero la posta con un 2-2 in MLS. Guardando agli ultimi cinque incontri, i Herons conducono con tre vittorie contro le due degli avversari, incluso un netto 4-0 casalingo nell'ottobre 2025 e un 2-1 ad Atlanta nel marzo 2025.

Classifica

Est

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
V
V
V
V
D
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
V
V
S
D
D
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
29154104841+749
V
S
S
V
V
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2914695243+948
S
V
V
V
S
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
S
V
S
V
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
29136105946+1345
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
D
V
S
S
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
29106133954-1536
S
V
S
V
V
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
S
V
S
D
D
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
S
S
D
S
V
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
D
V
S
S
S
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
V
S
D
S
D
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2995154447-332
V
S
V
V
S
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
V
S
D
V
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
S
S
V
S
S
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League


In Eastern Conference, l'Inter Miami occupa il secondo posto e si trova tra le squadre con le migliori chance di conquistare una testa di serie alta nei playoff. L'Atlanta United è quattordicesimo, una posizione che la esclude dalla postseason e che rende questa partita casalinga una delle poche occasioni rimaste per riaprire i giochi.


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