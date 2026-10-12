Serie A - Game Week 6 12 ott 2026 - 12:30 New Balance Arena

Atalanta-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match in live streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Atalanta-Venezia: data e orario

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre in momenti di forma molto diversi. L'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in quello che è un confronto tra ambizioni di classifica e necessità di punti salvezza.

I nerazzurri attraversano un periodo difficile. Tre sconfitte consecutive in campionato — contro Juventus, Cagliari e Roma — hanno frenato il loro avvio di stagione, e Sarri ha bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Il Venezia arriva a Bergamo in una situazione ancora più delicata. Fanalino di coda in classifica, i lagunari hanno raccolto pochissimo nelle ultime settimane di Serie A, con sconfitte pesanti contro Lazio e Fiorentina che hanno appesantito la loro posizione.

Stroppa deve fare i conti con un'infermeria affollata, il che rende ancora più complicato il compito di portare punti da un campo storicamente ostico per il Venezia.

La sfida al Gewiss Stadium promette comunque intensità: l'Atalanta ha bisogno di ritrovare la vittoria per risalire la classifica, mentre il Venezia gioca per la propria sopravvivenza nel massimo campionato.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a diversi elementi: Odilon Kossounou, Giacomo Raspadori, Isak Hien, Thomas Pompei e Kamaldeen Sulemana sono tutti indisponibili. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a un undici con Marco Carnesecchi tra i pali, Scalvini, Kolasinac e Bellanova in difesa, e De Ketelaere e Elmas a supporto di Gianluca Scamacca in attacco.

Anche il Venezia fa i conti con un'infermeria pesante. Stroppa non potrà contare su Marin Sverko, Andrea Adorante, Bartol Franjic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi e Armel Bella-Kotchap. La probabile formazione lagunare vede Filip Stankovic in porta, con Akor Adams e John Yeboah chiamati a guidare il reparto offensivo.

Stato di forma

L'Atalanta presenta un ruolino recente preoccupante: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, ottenuta contro l'Hapoel Tel Aviv in Conference League, a fronte di tre sconfitte consecutive in Serie A. L'ultima, il 2-0 subito dalla Juventus il 20 settembre, ha prolungato una striscia negativa che include anche il ko contro il Cagliari per 2-1. In totale, nei cinque match considerati, i nerazzurri hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati sei.

Il Venezia non sta meglio. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in grande difficoltà, con il pesante 4-2 rimediato dalla Fiorentina e il 2-0 contro la Lazio come risultati emblematici. L'unico risultato positivo è arrivato in un'amichevole contro il Rapid Vienna. In Serie A, i lagunari hanno segnato poco e subito tanto, e i numeri confermano la loro crisi di risultati.

Precedenti

Nei cinque precedenti tra le due squadre, l'Atalanta ha dominato il confronto in modo netto. L'ultimo incontro risale al marzo 2025, quando le due squadre si divisero la posta con uno 0-0 in Serie A — l'unico pareggio della serie. Prima di quel risultato, i nerazzurri avevano sempre avuto la meglio: il 2-0 rifilato al Venezia nell'ottobre 2024 e il 4-0 del novembre 2021 testimoniano la superiorità storica della Dea in questo confronto, con un bilancio complessivo che pende nettamente a favore di Bergamo.

Classifica





In Serie A, l'Atalanta occupa l'undicesima posizione, mentre il Venezia è ultimo in classifica al ventesimo posto: un divario che racconta bene le rispettive ambizioni e urgenze in questa fase della stagione.





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