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Dove vedere Atalanta U23-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Atalanta U23 vs Catania
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Atalanta U23 e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ultimi 90 minuti di regular season per Atalanta U23 e Catania. A Caravaggio la squadra di Mimmo Toscano cerca quel punto che le permetterebbe di mettere al sicuro il secondo posto dagli assalti di Cosenza e Salernitana.

Di contro, invece, c’è un’Atalanta U23 che ha bisogno di vincere per provare l’aggancio in extremis alla zona playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Atalanta U23-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Atalanta U23-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Atalanta U23
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Catania
CAT

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max.

Sarà possibile seguire Atalanta U23-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta U23-Catania: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Atalanta U23 e Catania, valida per la 38esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 26 aprile, allo stadio Comunale di Caravaggio, con fischio d’inizio ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Atalanta U23

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Plaia, Guerini, Navarro; Ghislandi, Levak, Panada, Steffanoni; Cassa; Manzoni, Misitano. All. Bocchetti.

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Donnarumma, Quaini, Di Tacchio, Raimo; Bruzzaniti, Cicerelli; Forte. All. Toscano.

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 3 partite

CAT

1

Vittoria

0

Pareggi

2

Vittorie

1

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
0/3
Entrambe le squadre a segno
0/3

Classifica

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