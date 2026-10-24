Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 08:30

Atalanta U23-Campobasso è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Atalanta U23-Campobasso con una VPN

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Atalanta U23-Campobasso: data e orario

L'Atalanta U23 ospita il Campobasso nel Girone B di Serie C, in uno scontro diretto tra due squadre che si trovano appaiate nella parte medio-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per cambiare rotta.

I nerazzurri bergamaschi arrivano a questa sfida dopo aver battuto il Gubbio per 2-0 nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive. La vittoria esterna ha ridato fiducia all'ambiente, ma la continuità resta un problema da risolvere.

Il Campobasso, dal canto suo, viene da una pesante sconfitta per 5-1 contro il Perugia, un ko che brucia e che arriva dopo un altro risultato negativo, il 3-1 subito dal Ravenna. I molisani faticano a trovare solidità e rischiano di scivolare ulteriormente verso zone pericolose della classifica.

Entrambe le squadre hanno mostrato segnali di fragilità difensiva nelle ultime settimane. Chi riuscirà a fare la partita e a gestire i momenti difficili avrà un vantaggio concreto in una gara che vale più di tre punti.

Questa è una di quelle partite in cui il carattere conta quanto la qualità tecnica. L'Atalanta U23 gioca in casa e proverà a sfruttare il fattore campo per costruire una striscia positiva. Il Campobasso, invece, cerca una reazione d'orgoglio dopo due prestazioni deludenti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per il Campobasso la situazione è analoga: non risultano comunicazioni su assenze o undici titolari previsti. Eventuali novità sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

L'Atalanta U23 presenta un ruolino di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie C. I nerazzurri hanno vinto l'ultima gara contro il Gubbio per 2-0 in trasferta, dopo tre ko consecutivi contro Latina (0-2), Torres (1-2) e Ravenna (0-2). L'altra vittoria nel periodo era arrivata in trasferta contro il Sambenedettese per 3-2. Nelle cinque partite considerate, l'Atalanta U23 ha segnato otto reti e ne ha subite otto.

Il Campobasso arriva a questa sfida con un ruolino di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è la pesante sconfitta per 5-1 contro il Perugia, che segue il ko per 3-1 contro il Ravenna. I molisani avevano pareggiato 1-1 con il Torres e 2-2 con il Pineto, raccogliendo l'unica vittoria nel periodo in trasferta contro il Sambenedettese per 2-1. Nelle cinque gare considerate, il Campobasso ha segnato sette reti e ne ha subite dodici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Campobasso. Aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, l'Atalanta U23 occupa il 12° posto mentre il Campobasso è 13°: le due squadre sono separate da pochissimo in classifica, il che rende questo confronto diretto particolarmente rilevante.





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