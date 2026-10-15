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Dove vedere Atalanta-Pafos FC in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Atalanta vs Pafos FC
Atalanta
Pafos FC
Conference League

Dove vedere la partita di Conference League tra Atalanta e Pafos FC: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Conference League - Game Week 1
New Balance Arena

La partita tra Atalanta e Pafos FC è trasmessa in diretta. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Atalanta-Pafos FC: data e orario

La Dea ospita il Pafos FC al New Balance Arena di Bergamo in una sfida di UEFA Conference League che vale la vetta della classifica. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento da prime in classifica, rendendo questa gara un confronto diretto tra le due formazioni più in forma della competizione.

L'Atalanta di Maurizio Sarri arriva a questo appuntamento con rinnovata fiducia. Il successo per 3-1 contro il Venezia in Serie A ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive in campionato, contro Juventus, Cagliari e Roma, e ha restituito slancio a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare certezze.

Il Pafos FC, dal canto suo, non è certo venuto a Bergamo per fare da comparsa. Ricardo Sa Pinto ha costruito una squadra capace di vincere tre delle ultime cinque partite, l'ultima delle quali un convincente 3-1 in trasferta contro l'Anorthosis nel campionato cipriota.

Fondato nel 2014 dalla fusione di due club della città di Paphos, il Pafos FC ha percorso una strada rapida e ambiziosa fino ai palcoscenici europei. Questa partita rappresenta la misura concreta di quanto sia cresciuto il club in poco più di un decennio.

L'Atalanta, invece, è una delle realtà più riconoscibili del calcio italiano, con una storia europea consolidata e una piazza, quella bergamasca, che sa come creare un'atmosfera unica nelle serate di coppa.

Con entrambe le squadre appaiate in testa alla classifica di Conference League, il peso specifico di questa partita è evidente. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Pafos FC

Allenatore

  • M. Sarri

Maurizio Sarri guida l'Atalanta in questa sfida di Conference League. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche in casa bergamasca, e le ultime notizie sulla formazione saranno aggiornate in prossimità del fischio d'inizio.

In casa Pafos FC, Ricardo Sa Pinto prepara la trasferta italiana senza che siano stati comunicati indisponibili o giocatori fermati dal giudice sportivo. Anche per i ciprioti, ulteriori aggiornamenti sulla rosa sono attesi nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

BOL
V1-0
ROM
S2-1
CGL
S1-2
JUV
S2-0
VEN
V3-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PAF

PAF - Forma

OMO
V0-1
ONI
D0-0
AEK
V0-1
AEL
S0-2
ANO
V1-3
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Atalanta si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, con sette gol segnati e sei subiti. Il 3-1 rifilato al Venezia il 12 ottobre è l'ultimo risultato utile, che ha interrotto una serie difficile iniziata con la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. La squadra di Sarri ha dimostrato di saper segnare, ma la tenuta difensiva è stata discontinua nel corso di questo periodo.

Il Pafos FC arriva in forma decisamente migliore: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo impegno, il 3-1 esterno contro l'Anorthosis, conferma la capacità della squadra di Sa Pinto di fare risultato lontano dalle mura amiche. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro l'AEL Limassol, con un 2-0 che resta l'eccezione in un percorso altrimenti solido.

Precedenti

Atalanta e Pafos FC non si sono mai affrontate in precedenza. Quella di mercoledì al New Balance Arena di Bergamo sarà la prima volta assoluta che le due squadre si incontrano in una competizione ufficiale.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
St.TruidenSt.TruidenSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
MonacoMonacoASM
00000000
1
FC TwenteFC TwenteTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
AGFAGFAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
FriburgoFriburgoSCF
00000000
1
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
00000000
1
ThunThunTHU
00000000
1
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
00000000
1
Stella RossaStella RossaZVE
00000000
1
GentGentGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
00000000
1
LuganoLuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
AjaxAjaxAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
1
AtalantaAtalantaATA
00000000
1
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
00000000
1
JablonecJablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
KuPSKuPSKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
MjaellbyMjaellbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Qualificato agli ottavi di finale


In Conference League, Atalanta e Pafos FC occupano entrambe la prima posizione in classifica. La sfida di Bergamo è quindi un confronto diretto tra le due capoliste della competizione.


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