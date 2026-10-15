Conference League - Game Week 1 15 ott 2026 - 15:00 New Balance Arena

La partita tra Atalanta e Pafos FC è trasmessa in diretta. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Atalanta-Pafos FC con una VPN

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Atalanta-Pafos FC: data e orario

La Dea ospita il Pafos FC al New Balance Arena di Bergamo in una sfida di UEFA Conference League che vale la vetta della classifica. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento da prime in classifica, rendendo questa gara un confronto diretto tra le due formazioni più in forma della competizione.

L'Atalanta di Maurizio Sarri arriva a questo appuntamento con rinnovata fiducia. Il successo per 3-1 contro il Venezia in Serie A ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive in campionato, contro Juventus, Cagliari e Roma, e ha restituito slancio a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare certezze.

Il Pafos FC, dal canto suo, non è certo venuto a Bergamo per fare da comparsa. Ricardo Sa Pinto ha costruito una squadra capace di vincere tre delle ultime cinque partite, l'ultima delle quali un convincente 3-1 in trasferta contro l'Anorthosis nel campionato cipriota.

Fondato nel 2014 dalla fusione di due club della città di Paphos, il Pafos FC ha percorso una strada rapida e ambiziosa fino ai palcoscenici europei. Questa partita rappresenta la misura concreta di quanto sia cresciuto il club in poco più di un decennio.

L'Atalanta, invece, è una delle realtà più riconoscibili del calcio italiano, con una storia europea consolidata e una piazza, quella bergamasca, che sa come creare un'atmosfera unica nelle serate di coppa.

Con entrambe le squadre appaiate in testa alla classifica di Conference League, il peso specifico di questa partita è evidente. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta.

Formazioni

Maurizio Sarri guida l'Atalanta in questa sfida di Conference League. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche in casa bergamasca, e le ultime notizie sulla formazione saranno aggiornate in prossimità del fischio d'inizio.

In casa Pafos FC, Ricardo Sa Pinto prepara la trasferta italiana senza che siano stati comunicati indisponibili o giocatori fermati dal giudice sportivo. Anche per i ciprioti, ulteriori aggiornamenti sulla rosa sono attesi nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Atalanta si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, con sette gol segnati e sei subiti. Il 3-1 rifilato al Venezia il 12 ottobre è l'ultimo risultato utile, che ha interrotto una serie difficile iniziata con la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. La squadra di Sarri ha dimostrato di saper segnare, ma la tenuta difensiva è stata discontinua nel corso di questo periodo.

Il Pafos FC arriva in forma decisamente migliore: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo impegno, il 3-1 esterno contro l'Anorthosis, conferma la capacità della squadra di Sa Pinto di fare risultato lontano dalle mura amiche. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro l'AEL Limassol, con un 2-0 che resta l'eccezione in un percorso altrimenti solido.

Precedenti

Atalanta e Pafos FC non si sono mai affrontate in precedenza. Quella di mercoledì al New Balance Arena di Bergamo sarà la prima volta assoluta che le due squadre si incontrano in una competizione ufficiale.

Classifica





In Conference League, Atalanta e Pafos FC occupano entrambe la prima posizione in classifica. La sfida di Bergamo è quindi un confronto diretto tra le due capoliste della competizione.





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