Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 New Balance Arena

Atalanta-Frosinone è visibile in diretta su DAZN, che trasmette tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la gara.

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Atalanta-Frosinone: data e orario

L'Atalanta ospita il Frosinone alla New Balance Arena di Bergamo in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per la Dea.

Maurizio Sarri deve fare i conti con una squadra in difficoltà: tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato e una rosa decimata dagli infortuni, soprattutto in difesa. Il ko per 2-0 contro l'Ajax in Conference League ha ulteriormente pesato sull'umore del gruppo nerazzurro.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva a Bergamo con un ruolino di marcia discreto nelle ultime settimane. I ciociari hanno vinto tre delle ultime cinque partite e cercano punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica.

La gara si preannuncia complicata per i padroni di casa, costretti a fare a meno di numerosi titolari. Sarri dovrà trovare soluzioni creative per una difesa che ha subito nove gol nelle ultime cinque partite complessive.

Per il Frosinone, invece, questa è un'occasione da non sprecare contro una Dea vulnerabile e con molte assenze.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

L'Atalanta deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori e Franck Kessie. Sarri dovrebbe affidarsi a Marco Carnesecchi tra i pali, con una difesa composta da Thomas Kristensen, Lorenzo Bernasconi, Relja Obric e Raoul Bellanova. A centrocampo spazio a Mario Pasalic, Ederson e Jonathan Rowe, con Eljif Elmas e Charles De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Nikola Krstovic.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini recupera quasi tutti i suoi uomini: l'unico assente è Florian Grillitsch. La probabile formazione vede Lorenzo Palmisani in porta, con Gabriele Bracaglia, Ilario Monterisi e Giorgio Cittadini in difesa. Anthony Oyono, Romano Schmid, Fares Ghedjemis, Giacomo Calo e Giorgi Kvernadze a centrocampo, con Patrizio Masini e Antonio Raimondo davanti.

Stato di forma

L'Atalanta ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con otto gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Ajax in Conference League. In precedenza, la Dea aveva perso 3-2 contro il Milan in Serie A, mentre tra i risultati positivi spiccano il successo per 3-1 sul Pafos FC in Conference League e quello per 3-1 sul Venezia in campionato.

Il Frosinone ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A. I ciociari arrivano da una vittoria per 4-2 sul Sassuolo, dopo aver perso 3-0 contro il Napoli. Nel periodo considerato, la squadra di Alvini ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto, con un andamento che include vittorie su Como (2-0) e un pareggio per 1-1 contro il Genoa.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 15 gennaio 2024, quando l'Atalanta si impose 5-0 in casa in Serie A. Nei cinque precedenti disponibili, la Dea ha dominato il bilancio: tre vittorie nerazzurre contro una del Frosinone, con un pareggio per 0-0 risalente al gennaio 2016. Il Frosinone ha firmato il suo unico successo il 26 agosto 2023, vincendo 2-1 in casa.

Classifica





In Serie A, l'Atalanta occupa l'undicesimo posto mentre il Frosinone si trova in sesta posizione: i ciociari arrivano a Bergamo con più punti in classifica rispetto ai padroni di casa, un dato che rispecchia il momento difficile della Dea in campionato.





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