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Dove vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Frosinone: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
New Balance Arena

Atalanta-Frosinone è visibile in diretta su DAZN, che trasmette tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la gara.

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Atalanta-Frosinone: data e orario

L'Atalanta ospita il Frosinone alla New Balance Arena di Bergamo in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per la Dea.

Maurizio Sarri deve fare i conti con una squadra in difficoltà: tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato e una rosa decimata dagli infortuni, soprattutto in difesa. Il ko per 2-0 contro l'Ajax in Conference League ha ulteriormente pesato sull'umore del gruppo nerazzurro.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva a Bergamo con un ruolino di marcia discreto nelle ultime settimane. I ciociari hanno vinto tre delle ultime cinque partite e cercano punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica.

La gara si preannuncia complicata per i padroni di casa, costretti a fare a meno di numerosi titolari. Sarri dovrà trovare soluzioni creative per una difesa che ha subito nove gol nelle ultime cinque partite complessive.

Per il Frosinone, invece, questa è un'occasione da non sprecare contro una Dea vulnerabile e con molte assenze.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Frosinone

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
page.match.formation.title
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
M. CarnesecchiM. CarnesecchiT. KristensenT. KristensenL. BernasconiL. Bernasconiteam-logoR. ObricR. BellanovaR. BellanovaM. PasalicM. PasalicJ. RoweJ. RoweEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. KrstovicL. PalmisaniL. PalmisaniG. BracagliaG. BracagliaI. MonterisiI. MonterisiG. CittadiniG. CittadiniA. OyonoA. OyonoR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisG. CaloG. CaloG. KvernadzeG. KvernadzeP. MasiniP. MasiniA. RaimondoA. Raimondo
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • M. Sarri
  • M. Alvini

L'Atalanta deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori e Franck Kessie. Sarri dovrebbe affidarsi a Marco Carnesecchi tra i pali, con una difesa composta da Thomas Kristensen, Lorenzo Bernasconi, Relja Obric e Raoul Bellanova. A centrocampo spazio a Mario Pasalic, Ederson e Jonathan Rowe, con Eljif Elmas e Charles De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Nikola Krstovic.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini recupera quasi tutti i suoi uomini: l'unico assente è Florian Grillitsch. La probabile formazione vede Lorenzo Palmisani in porta, con Gabriele Bracaglia, Ilario Monterisi e Giorgio Cittadini in difesa. Anthony Oyono, Romano Schmid, Fares Ghedjemis, Giacomo Calo e Giorgi Kvernadze a centrocampo, con Patrizio Masini e Antonio Raimondo davanti.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

JUV
S2-0
VEN
V3-1
PAF
V3-1
MIL
S3-2
AJX
S2-0
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FRC

FRC - Forma

GEN
D1-1
COM
V2-0
BEN
V2-1
NAP
S3-0
SAS
V4-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Atalanta ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con otto gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Ajax in Conference League. In precedenza, la Dea aveva perso 3-2 contro il Milan in Serie A, mentre tra i risultati positivi spiccano il successo per 3-1 sul Pafos FC in Conference League e quello per 3-1 sul Venezia in campionato.

Il Frosinone ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A. I ciociari arrivano da una vittoria per 4-2 sul Sassuolo, dopo aver perso 3-0 contro il Napoli. Nel periodo considerato, la squadra di Alvini ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto, con un andamento che include vittorie su Como (2-0) e un pareggio per 1-1 contro il Genoa.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioFrosinone
3
1
1
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
5
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
5
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
FIN
15Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 15 gennaio 2024, quando l'Atalanta si impose 5-0 in casa in Serie A. Nei cinque precedenti disponibili, la Dea ha dominato il bilancio: tre vittorie nerazzurre contro una del Frosinone, con un pareggio per 0-0 risalente al gennaio 2016. Il Frosinone ha firmato il suo unico successo il 26 agosto 2023, vincendo 2-1 in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
2
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
5
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
9
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, l'Atalanta occupa l'undicesimo posto mentre il Frosinone si trova in sesta posizione: i ciociari arrivano a Bergamo con più punti in classifica rispetto ai padroni di casa, un dato che rispecchia il momento difficile della Dea in campionato.


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