Dove vedere Atalanta-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atalanta e Bologna si sfidano nella 37esima giornata di Serie A. Alla New Balance Arena, i nerazzurri puntano alla definitiva qualificazione alla Conference League, che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta con meno di tre goal di scarto.

Il Bologna di Italiano, dunque, è chiamato all’impresa per provare ad agguantare l’Europa all’ultimo rush finale.

Il match sarà arbitrato da Perenzoni di Rovereto assistito da Garzelli e Grasso, con quarto uomo Zanotti e addetti VAR Pezzuto e Serra.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Atalanta-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Atalanta e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Atalanta-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

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La gara fra Atalanta e Bologna, valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, alla New Balance Arena, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull’Atalanta

Nell’Atalanta assente Hien, per squalifica, oltre agli infortunati Bernasconi, Djimsiti, Kossounou, Scalvini. Palladino ha due soli dubbi: ballottaggi aperti fra De Ketelaere e Samardzic e fra Krstovic e Scamacca.

Notizie sul Bologna

Bologna privo dello squalificato Lucumì e degli infortunati Casale e Cambiaghi. In porta dovrebbe toccare di nuovo a Pessina, mentre poi ampie rotazioni previste in tutti i reparti. Unico certo del posto è Castro nel tridente.

Forma

Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria per 3-2 in trasferta: l’Atalanta ha espugnato San Siro sponda Milan, mentre il Bologna ha fatto lo stesso con il Maradona di Napoli.

Partite tra le due squadre

In questa stagione l’Atalanta ha battuto il Bologna nel match di andata: 0-2 orobico al Dall’Ara.

Classifica

Atalanta e Bologna occupano la settima e l’ottava posizione della classifica di A: nerazzurri a quota 58, dietro i rossoblu a 52.