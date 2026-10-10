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Dove vedere Aston Villa-Brentford in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Aston Villa vs Brentford
Aston Villa
Brentford
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Aston Villa e Brentford: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 6
Villa Park

Aston Villa vs Brentford sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

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Aston Villa-Brentford: data e orario

Villa Park ospita la sfida di Premier League tra Aston Villa e Brentford, due squadre che arrivano a questo appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi tra loro.

Unai Emery cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante: i Villans hanno raccolto vittorie importanti, ma alcune prestazioni in campionato hanno evidenziato fragilità che il tecnico spagnolo dovrà correggere.

Il Brentford di Keith Andrews, invece, occupa una posizione nella parte alta della classifica e arriva a Birmingham con la fiducia di chi ha già battuto il Chelsea 3-0 in questa stagione.

Le assenze pesano su entrambe le rose. L'Aston Villa deve fare i conti con uno stato di emergenza a centrocampo, mentre il Brentford ha perso diversi elementi chiave del suo organico nelle ultime settimane.

Il recente trasferimento di Emiliano Martínez al Chelsea ha lasciato un vuoto non solo tecnico ma anche emotivo nello spogliatoio di Villa Park, con il portiere argentino che ha ammesso pubblicamente quanto quella decisione gli abbia pesato.

Si tratta di un confronto diretto tra una squadra che punta a consolidarsi nelle posizioni europee e una che vuole rilanciare le proprie ambizioni davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Brentford

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formazione
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaM. RuggeriM. RuggeriT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonC. KelleherC. KelleherM. KayodeM. KayodeJ. SchusterJ. SchusterK. AjerK. AjerK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. SangareM. SangareV. JaneltV. JaneltJ. AnthonyJ. AnthonyY. YarmoliukY. YarmoliukK. SchadeK. SchadeI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Aston Villa

Formazione titolare

Brentford

Allenatore

  • U. Emery
  • K. Andrews

Sul fronte dell'Aston Villa, Unai Emery dovrà rinunciare ad Amadou Onana, Leon Goretzka, Ian Maatsen, Modou Keba Cissé e Matty Cash per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Zion Suzuki in porta, con una difesa composta da Victor Nilsson Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri e Tyrone Mings. A centrocampo spazio a Boubacar Kamara, João Gomes e John McGinn, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Johan Manzambi, Emiliano Buendía e Nicolas Jackson.

Il Brentford di Keith Andrews deve fare a meno di Antoni Milambo, Sepp van den Berg, Joshua Dasilva, Nathan Collins, Mathias Jensen e Mikkel Damsgaard. La probabile formazione vede Caoimhín Kelleher tra i pali, con Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer e Keane Lewis-Potter in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere guidato da Mamadou Sangaré e Vitaly Janelt, con Jaidon Anthony, Yehor Yarmoliuk e Kevin Schade a supporto dell'unica punta Igor Thiago.

Stato di forma

AVL

AVL - Forma

CLB
V2-3
NFO
S1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BRE

BRE - Forma

LEE
D1-1
SUN
D1-1
BOU
D2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Aston Villa arriva a questa partita con un ruolino di marcia di tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la vittoria per 1-3 in amichevole contro il Siviglia, mentre in Premier League i Villans hanno espugnato il campo del Tottenham Hotspur con il punteggio di 2-3. La sconfitta per 1-2 contro il Nottingham Forest rimane l'unica macchia del periodo. In Champions League, la vittoria per 2-3 sul Club Bruges ha dimostrato la capacità della squadra di performare anche in Europa.

Il Brentford presenta un bilancio di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. I Bees hanno battuto il Chelsea 3-0 nell'ultimo impegno di Premier League, un risultato che testimonia la solidità della squadra in questo momento. Nelle tre gare di campionato precedenti, la squadra di Andrews ha pareggiato contro Bournemouth (2-2), Sunderland (1-1) e Leeds United (1-1), raccogliendo tre punti consecutivi senza mai perdere.

Precedenti

Testa a testa

Aston VillaPareggioBrentford
2
0
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
EFL Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Brentford si impose per 1-0 a Villa Park in Premier League. Analizzando gli ultimi cinque incroci, il Brentford ha vinto tre volte contro le due dell'Aston Villa, con un pareggio nella Carabao Cup del settembre 2025. L'unica vittoria netta dei Villans in questo periodo resta il 3-1 casalingo del dicembre 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, il Brentford occupa la quarta posizione, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato, mentre l'Aston Villa si trova al sedicesimo posto, una classifica che rende questo match un crocevia importante per i padroni di casa in cerca di riscatto.


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