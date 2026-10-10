Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa vs Brentford sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

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Aston Villa-Brentford: data e orario

Villa Park ospita la sfida di Premier League tra Aston Villa e Brentford, due squadre che arrivano a questo appuntamento con obiettivi e momenti di forma molto diversi tra loro.

Unai Emery cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante: i Villans hanno raccolto vittorie importanti, ma alcune prestazioni in campionato hanno evidenziato fragilità che il tecnico spagnolo dovrà correggere.

Il Brentford di Keith Andrews, invece, occupa una posizione nella parte alta della classifica e arriva a Birmingham con la fiducia di chi ha già battuto il Chelsea 3-0 in questa stagione.

Le assenze pesano su entrambe le rose. L'Aston Villa deve fare i conti con uno stato di emergenza a centrocampo, mentre il Brentford ha perso diversi elementi chiave del suo organico nelle ultime settimane.

Il recente trasferimento di Emiliano Martínez al Chelsea ha lasciato un vuoto non solo tecnico ma anche emotivo nello spogliatoio di Villa Park, con il portiere argentino che ha ammesso pubblicamente quanto quella decisione gli abbia pesato.

Si tratta di un confronto diretto tra una squadra che punta a consolidarsi nelle posizioni europee e una che vuole rilanciare le proprie ambizioni davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte dell'Aston Villa, Unai Emery dovrà rinunciare ad Amadou Onana, Leon Goretzka, Ian Maatsen, Modou Keba Cissé e Matty Cash per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Zion Suzuki in porta, con una difesa composta da Victor Nilsson Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri e Tyrone Mings. A centrocampo spazio a Boubacar Kamara, João Gomes e John McGinn, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Johan Manzambi, Emiliano Buendía e Nicolas Jackson.

Il Brentford di Keith Andrews deve fare a meno di Antoni Milambo, Sepp van den Berg, Joshua Dasilva, Nathan Collins, Mathias Jensen e Mikkel Damsgaard. La probabile formazione vede Caoimhín Kelleher tra i pali, con Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer e Keane Lewis-Potter in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere guidato da Mamadou Sangaré e Vitaly Janelt, con Jaidon Anthony, Yehor Yarmoliuk e Kevin Schade a supporto dell'unica punta Igor Thiago.

Stato di forma

L'Aston Villa arriva a questa partita con un ruolino di marcia di tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la vittoria per 1-3 in amichevole contro il Siviglia, mentre in Premier League i Villans hanno espugnato il campo del Tottenham Hotspur con il punteggio di 2-3. La sconfitta per 1-2 contro il Nottingham Forest rimane l'unica macchia del periodo. In Champions League, la vittoria per 2-3 sul Club Bruges ha dimostrato la capacità della squadra di performare anche in Europa.

Il Brentford presenta un bilancio di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. I Bees hanno battuto il Chelsea 3-0 nell'ultimo impegno di Premier League, un risultato che testimonia la solidità della squadra in questo momento. Nelle tre gare di campionato precedenti, la squadra di Andrews ha pareggiato contro Bournemouth (2-2), Sunderland (1-1) e Leeds United (1-1), raccogliendo tre punti consecutivi senza mai perdere.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Brentford si impose per 1-0 a Villa Park in Premier League. Analizzando gli ultimi cinque incroci, il Brentford ha vinto tre volte contro le due dell'Aston Villa, con un pareggio nella Carabao Cup del settembre 2025. L'unica vittoria netta dei Villans in questo periodo resta il 3-1 casalingo del dicembre 2024.

Classifica





In Premier League, il Brentford occupa la quarta posizione, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato, mentre l'Aston Villa si trova al sedicesimo posto, una classifica che rende questo match un crocevia importante per i padroni di casa in cerca di riscatto.





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