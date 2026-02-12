Dove vedere Arsenal-Wigan di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
L’Arsenal di Arteta continua a sognare in grande. I Gunners, ancora in corsa su tre fronti, ospita a Emirates il Wigan, nobile decaduta e ora in League One, la terza serie inglese.
La formazione di Arteta sogna di replicare il successo del 2013, mentre continua a viaggiare ad alta velocità anche in Premier dopo aver ottenuto l’accesso agli ottavi di Champions League grazie alle 8 vittorie su 8 in League Phase.
La novità è che on caso di parità al 90' niente più replay, bensì supplementari ed eventualmente rigori.
Di seguito tutte le info su Arsenal-Wigan di FA Cup, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.
Come guardare Arsenal-Wigan in diretta? Canale TV e diretta streaming
Arsenal-Wigan sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Arsenal-Wigan: ora di inizio
Arsenal-Wigan di FA Cup si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17:30 italiane, all'Emirates Stadium di Londra.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Arsenal-Wigan
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.
WIGAN (3-4-2-1): Tickle; Aimson, Kerr, Fox; Hunt, Weir, Matt Smith, Murray; Bettoni, Wright; Saydee. All. Lowe