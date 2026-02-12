Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FA Cup
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoWigan Athletic
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Alessandro De Felice

Dove vedere Arsenal-Wigan di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Wigan, nobile decaduta attualmente in League One (terza divisione), affronta l'Arsenal ai sedicesimi di finale della FA Cup: tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L’Arsenal di Arteta continua a sognare in grande. I Gunners, ancora in corsa su tre fronti, ospita a Emirates il Wigan, nobile decaduta e ora in League One, la terza serie inglese.

La formazione di Arteta sogna di replicare il successo del 2013, mentre continua a viaggiare ad alta velocità anche in Premier dopo aver ottenuto l’accesso agli ottavi di Champions League grazie alle 8 vittorie su 8 in League Phase.

La novità è che on caso di parità al 90' niente più replay, bensì supplementari ed eventualmente rigori.

Di seguito tutte le info su Arsenal-Wigan di FA Cup, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita. 

Come guardare Arsenal-Wigan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

FA Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Wigan Athletic crest
Wigan Athletic
WIG

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Arsenal-Wigan sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Arsenal-Wigan: ora di inizio

crest
FA Cup - FA Cup
Emirates Stadium

Arsenal-Wigan di FA Cup si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle ore 17:30 italiane, all'Emirates Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Wigan Athletic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Whelan

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Arsenal-Wigan

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.

WIGAN (3-4-2-1): Tickle; Aimson, Kerr, Fox; Hunt, Weir, Matt Smith, Murray; Bettoni, Wright; Saydee. All. Lowe

Forma

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

WIG
-Forma

Goal segnato (subito)
5/14
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ARS

Ultime 5 partite

WIG

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

10

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità
0