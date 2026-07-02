Dove vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Argentina vs Capo Verde sarà trasmessa in diretta in Italia. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Argentina-Capo Verde con una VPN

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Argentina-Capo Verde: data e orario

L'Argentina campione del mondo scende in campo contro Capo Verde nei sedicesimi della Coppa del Mondo 2026, con il calcio d'inizio fissato al Miami Stadium. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: da un lato i detentori del titolo, dall'altro una delle storie più sorprendenti di questo torneo.

Lionel Scaloni guida una Nazionale che ha dominato il proprio girone senza concedere nemmeno un gol. Messi e compagni hanno battuto Algeria, Austria e Giordania, costruendo un percorso netto che li ha portati in vetta al Gruppo J con nove punti.

Capo Verde, alla prima Coppa del Mondo della propria storia, ha scritto pagine di calcio che nessuno si aspettava. Gli Squali Blu hanno attraversato un girone con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita senza perdere una sola partita, qualificandosi come secondi del Gruppo H grazie a tre pareggi.

La figura di Vozinha è diventata simbolo di questo torneo. Il portiere quarantenne, praticamente sconosciuto al grande pubblico prima del Mondiale, ha fermato la Spagna con sette interventi decisivi e ora conta milioni di nuovi tifosi in tutto il mondo.

Dall'altra parte, Lionel Messi continua a riscrivere la storia. A 39 anni, il capitano dell'Albiceleste ha segnato in ogni partita del girone ed è attualmente il miglior marcatore di sempre ai mondiali. Questa potrebbe essere la sua ultima apparizione sul palcoscenico più grande del calcio.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie su canali e piattaforme disponibili.

Formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe schierare l'undici titolare con Emiliano Martinez in porta, una difesa a quattro composta da Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Medina, e un centrocampo con Almada, Mac Allister, Enzo Fernandez e De Paul. In attacco, Lautaro Martinez affianca Lionel Messi. Non risultano infortuni né squalifiche tra le fila argentine.

Bubista risponde con Vozinha tra i pali, una linea difensiva formata da Sidny Lopes Cabral, Diney Borges, Steven Moreira e Roberto Lopes, con Lenini a centrocampo e Ryan Mendes, Duarte, Monteiro e Jovane Cabral a supporto di Livramento in avanti. Anche per Capo Verde non si segnalano assenze per infortuni o squalifiche. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva a questa partita con tre vittorie consecutive. Nell'ultima uscita ha battuto la Giordania per 3-1, mentre in precedenza aveva superato l'Austria per 2-0 e l'Algeria per 3-0. Nelle tre partite considerate, la Nazionale di Scaloni ha segnato otto reti subendone soltanto una, a conferma di una solidità difensiva notevole.

Capo Verde presenta un ruolino di tre pareggi in tre partite nei gironi. Due per 0-0, nell'ultimo match contro l'Arabia Saudita e nel primo contro la Spagna mentre il 2-2 contro l'Uruguay completa questo quadro.

Precedenti

Classifica





L'Argentina ha chiuso al primo posto nel Gruppo J, mentre Capo Verde si è qualificata come seconda nel Gruppo H.





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