EFL Cup - Game Week 4 28 ott 2026 - 15:45 Vitality Stadium

La partita è trasmessa in diretta su COMO TV. È possibile seguire il match in live streaming attraverso la piattaforma ufficiale all'indirizzo tv.comofootball.com.

Come vedere AFC Bournemouth-Aston Villa con una VPN

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AFC Bournemouth-Aston Villa: data e orario

Il Vitality Stadium di Bournemouth ospita la sfida di EFL Cup tra i Cherries di Marco Rose e l'Aston Villa di Unai Emery. Le due squadre si ritrovano di fronte a distanza di pochi mesi dall'ultimo confronto in Premier League.

Il Bournemouth arriva a questo appuntamento in un momento di straordinaria fiducia. I Cherries hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, inclusi successi convincenti contro Manchester United in campionato e contro il Milan in Europa League. Rose ha costruito una squadra compatta e pericolosa, capace di colpire con precisione chirurgica.

L'Aston Villa, dal canto suo, presenta un ruolino di marcia altrettanto impressionante nelle ultime settimane. Gli uomini di Emery hanno battuto il Manchester City in Premier League e dominato il Fenerbahce per 6-0 in Champions League, confermando le ambizioni europee del club di Birmingham.

Emery ha trasformato Villa in una delle squadre più solide d'Inghilterra, con una mentalità vincente che si è consolidata anche nelle competizioni continentali. La sfida di Carabao Cup rappresenta un banco di prova diverso, ma non meno stimolante.

Rose, da parte sua, ha dimostrato di saper gestire un calendario fitto con rotazioni intelligenti, mantenendo alta la competitività in ogni competizione. Il Bournemouth non intende trattare questa coppa come un impegno secondario.

Per entrambe le squadre si tratta di un'opportunità concreta di avanzare nel torneo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bournemouth, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli infortunati o sui giocatori squalificati. Aggiornamenti sulla formazione verranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Anche per l'Aston Villa non sono stati comunicati dettagli su assenze o indisponibili. La situazione delle formazioni sarà aggiornata non appena saranno disponibili notizie ufficiali.

Stato di forma

Il Bournemouth è in ottima forma con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sola sconfitta, subita contro il Chelsea per 5-1 in Premier League. I Cherries hanno battuto il Manchester United 3-0 nella loro gara più recente, aggiungendo un successo per 3-0 contro il Milan in Europa League. Nelle ultime cinque uscite, il Bournemouth ha segnato nove gol e ne ha subiti sei, con tre clean sheet all'attivo.

L'Aston Villa ha conquistato quattro vittorie consecutive prima di questo impegno, con l'unico passo falso rappresentato dal pareggio per 2-2 contro il Brentford in Premier League. Il risultato più recente è stata la vittoria per 2-1 sul Manchester City, preceduta da un netto 6-0 rifilato al Fenerbahce in Champions League. In cinque partite, Villa ha segnato tredici gol subendone soli cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2026 in Premier League, con il match terminato 1-1 al Vitality Stadium. Guardando agli ultimi cinque incontri in campionato, l'Aston Villa ha ottenuto due vittorie contro una del Bournemouth, con due pareggi. Il bilancio complessivo dei gol nei cinque precedenti è di undici reti segnate da Villa contro cinque del Bournemouth.

Classifica









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