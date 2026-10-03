Dove vedere AC Reggiana 1919-Spezia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 4 ott 2026 - 11:30

Reggiana-Spezia sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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AC Reggiana 1919-Spezia: domenica 4 ottobre ore 17:30

La Reggiana ospita lo Spezia in un incontro di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi ben diversi in questa fase della stagione. I padroni di casa cercano continuità dopo un avvio altalenante, mentre gli ospiti arrivano da una striscia di risultati che li ha proiettati in cima al girone.

La Reggiana ha raccolto punti importanti nelle ultime settimane, ma la sconfitta nell'ultimo turno contro il Perugia ha interrotto un momento di buona forma. La squadra emiliana sa che una vittoria davanti al proprio pubblico sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella corsa alla vetta.

Lo Spezia, dal canto suo, si presenta a questa sfida con il vento in poppa. Cinque vittorie consecutive in campionato raccontano di un gruppo compatto e in grande condizione, capace di imporsi anche in trasferta con prestazioni convincenti.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming disponibili.

Stato di forma

La Reggiana arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Il cammino recente include il successo esterno per 1-4 sul campo del Vis Pesaro e la vittoria casalinga per 1-0 contro la Latina, ma nell'ultimo turno la squadra ha ceduto 1-0 al Perugia.

Lo Spezia presenta invece un ruolino di marcia immacolato: cinque vittorie su cinque nelle ultime uscite di Serie C con gli aquilotti hanno battuto il Pescara per 1-2 in trasferta nell'ultimo turno. Il rendimento esterno della squadra è stato particolarmente solido, con tre vittorie fuori casa nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 28 febbraio 2026, lo Spezia ha ospitato la Reggiana uscendo sconfitto per 0-1. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, tutte giocate in Serie B, la Reggiana ha ottenuto due vittorie, lo Spezia una, con due pareggi. Il bilancio dei gol in questi confronti è di cinque reti per la Reggiana e tre per lo Spezia.

Classifica





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