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Serie C
team-logoAC Reggiana 1919
team-logoSpezia
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere AC Reggiana 1919-Spezia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra AC Reggiana 1919 e Spezia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Reggiana-Spezia sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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AC Reggiana 1919-Spezia: domenica 4 ottobre ore 17:30

La Reggiana ospita lo Spezia in un incontro di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi ben diversi in questa fase della stagione. I padroni di casa cercano continuità dopo un avvio altalenante, mentre gli ospiti arrivano da una striscia di risultati che li ha proiettati in cima al girone.

La Reggiana ha raccolto punti importanti nelle ultime settimane, ma la sconfitta nell'ultimo turno contro il Perugia ha interrotto un momento di buona forma. La squadra emiliana sa che una vittoria davanti al proprio pubblico sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella corsa alla vetta.

Lo Spezia, dal canto suo, si presenta a questa sfida con il vento in poppa. Cinque vittorie consecutive in campionato raccontano di un gruppo compatto e in grande condizione, capace di imporsi anche in trasferta con prestazioni convincenti.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming disponibili.

Stato di forma

ACR

ACR - Forma

VAD
V3-1
GUM
D1-1
VIS
V1-4
LAT
V1-0
PER
S1-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SPE

SPE - Forma

SAM
V1-2
LIV
V2-0
PER
V0-3
VIS
V3-1
PES
V1-2
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Reggiana arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Il cammino recente include il successo esterno per 1-4 sul campo del Vis Pesaro e la vittoria casalinga per 1-0 contro la Latina, ma nell'ultimo turno la squadra ha ceduto 1-0 al Perugia.

Lo Spezia presenta invece un ruolino di marcia immacolato: cinque vittorie su cinque nelle ultime uscite di Serie C con gli aquilotti hanno battuto il Pescara per 1-2 in trasferta nell'ultimo turno. Il rendimento esterno della squadra è stato particolarmente solido, con tre vittorie fuori casa nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Testa a testa

AC Reggiana 1919PareggioSpezia
2
2
1
Serie B
Spezia badge
Spezia
SPE
0
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
1
FIN
Serie B
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
1
Spezia badge
Spezia
SPE
1
FIN
Serie B
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
2
Spezia badge
Spezia
SPE
1
FIN
Serie B
Spezia badge
Spezia
SPE
1
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
Serie B
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
Spezia badge
Spezia
SPE
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 28 febbraio 2026, lo Spezia ha ospitato la Reggiana uscendo sconfitto per 0-1. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, tutte giocate in Serie B, la Reggiana ha ottenuto due vittorie, lo Spezia una, con due pareggi. Il bilancio dei gol in questi confronti è di cinque reti per la Reggiana e tre per lo Spezia.

Classifica

Grp. B

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
7610144+1019
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
7520122+1017
V
V
V
V
D
3
LivornoLivornoLIV
8521118+317
V
V
D
V
S
4
GrossetoGrossetoGRO
8431136+715
S
V
V
D
D
5
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
7421126+614
S
V
V
D
V
6
PerugiaPerugiaPER
8413912-313
V
V
S
S
S
7
CampobassoCampobassoCAM
73221110+111
V
D
D
V
S
8
TorresTorresTOR
732288011
D
D
V
V
S
9
ForliForliFOR
82421312+110
S
D
D
D
V
10
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
723297+29
S
D
D
D
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
12
VadoVadoVAD
822468-28
V
D
S
S
S
13
PescaraPescaraPES
8224912-38
S
S
V
D
S
14
Ostia MareOstia MareOTM
721489-17
D
V
S
S
V
15
PinetoPinetoPIN
7142610-47
S
D
D
V
S
16
GubbioGubbioGUB
82151016-67
S
S
S
D
V
17
SambenedetteseSambenedetteseSAM
81251013-35
V
S
D
S
S
18
LatinaLatinaLAT
612358-35
S
D
S
V
S
19
Vis PesaroVis PesaroVIS
7115816-84
V
S
S
S
S
20
PianesePianesePNS
703449-53
S
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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