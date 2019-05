DIRETTA: Cittadella-Verona LIVE - dove vederla in tv e streaming

Come tutta la Serie B di questa stagione, anche la finale play-off tra e è una esclusiva di DAZN. Ma per l'occasione, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Tre. Per guardare la partita su DAZN in sarà necessaria una moderna smart tv, che supporti la piattaforma. Oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox One o Playstation 4 o, in alternativa, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In la partita potrà essere seguita su Rai Play oppure scaricando l'applicazione DAZN su vari dispositivi come tablet, smartphone o computer.

