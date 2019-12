DIRETTA: Barcellona-Real Madrid LIVE - dove vederla in tv e streaming

- Il ha vinto più partite di contro il rispetto a ogni altra squadra (72), mentre il Real Madrid è la squadra che ha sconfitto più volte il Barcellona nella competizione (72).

- Per la prima volta nella storia del Clasico il Barcellona può superare il numero di vittorie del Real Madrid nella sfida in campionato (attualmente entrambe sono a quota 72 successi). Con il successo 1-0 al Santiago Bernabeu nella Liga nel marzo 2019, i Blaugrana (96) hanno superato i Blancos (95) nelle vittorie totali nel Clasico in tutte le competizioni per la prima volta dal 1931 (sei a cinque).

- Il Barcellona è a un solo goal di distanza dalla rete numero 400 nella storia del Clásico in tutte le competizioni e a soli quattro goal di distanza dall’eguagliare il totale di reti del Real Madrid nella sfida (403).

- Il Real Madrid non batte il Barcellona in campionato da quattro partite (2N, 4P), la striscia peggiore dei Blancos nel Clásico da dicembre 2011 (sette). Quella serie di sette partite senza vittorie dal dicembre 2008 al dicembre 2011 è stata la peggiore di sempre del Real Madrid nel Clásico nella Liga.

- L’attaccante del Barcellona Lionel Messi non ha realizzato goal o fornito assist nelle ultime tre partite contro il Real Madrid in tutte le competizioni. L’argentino non è mai restato quattro partite consecutive senza segnare o fornire assist contro il Real.

- Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha la possibilità di diventare il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Clásico (43), sorpassando Manolo Sanchis, Francisco Gento e Xavi Hernandez (42 ognuno).

- Leo Messi (41) può eguagliare Xavi Hernandez (42) per il maggior numero di presenze nel Clásico in tutte le competizioni per un giocatore del Barcellona.