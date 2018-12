DIRETTA: Sassuolo-Fiorentina LIVE 3-3

Sassuolo e Fiorentina si sfidano per provare a conquistare punti in chiave Europa League: squadre in campo alle 12:30.

90'+7 SASSUOLO-FIORENTINA 3-3 - FINITA. La Fiorentina trova un pari insperato sul campo del Sassuolo dopo essere stata in svantaggio per 2-0 e 3-1. Pari in pieno recupero da parte di Mirallas.

90'+6 SASSUOLO-FIORENTINA 3-3 - GOAL FIORENTINA, MIRALLAS! Diagonale sinistro dentro l'area di rigore dopo un assist al bacio di Pezzella!

90'+5 SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - La Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio.

90'+3 SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - Consigli non tiene un facile pallone e mette in calcio d'angolo.

90'+3 SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - AMMONITO MATRI. Fallo su Laurini.

90'+1 SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - ESPULSO MILENKOVIC ED AMMONITO VERETOUT. Contropiede Sassuolo con Berardi, steso da Veretout. Milenkovic protesta e viene espulso.

90' SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - Sei minuti di recupero.

89' SASSUOLO-FIORENTINA 3-2 - GOAL FIORENTINA, BENASSI! Pronto ad insaccare l'ex Torino sulla respinta corta di Consigli!

87' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - Ennesimo contropiede del Sassuolo, ma Duncan sbaglia l'appoggio per Berardi.

86' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - ESPULSO DJURICIC. Il giocatore del Sassuolo espulso per doppia ammonizione, prima per un fallo e poco dopo per proteste verbali.

85' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - OCCASIONE FIORENTINA. Chiesa entra in area di rigore ma viene fermato in calcio d'angolo da Marlon.

84' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - CAMBIO SASSUOLO. Entra Matri ed esce Babacar.

83' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - OCCASIONE FIORENTINA. Mischia in area di rigore del Sassuolo, Ferrari mette in calcio d'angolo e libera l'area.

80' SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - GOAL SASSUOLO, SENSI! Sinistro dalla distanza da parte del centrocampista che sorprende Lafont!

79' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - CAMBIO SASSUOLO. Esce Bourabia ed entra Magnanelli.

79' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - Cross dalla destra, Milenkovic di testa in area di rigore, Consigli blocca senza problemi.

77' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - CAMBIO FIORENTINA. Esce Gerson ed entra Mirallas.

76' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - Cross di Biraghi, palla a centro area per Benassi, che calcia alto sopra la traversa.

74' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - CAMBIO SASSUOLO. Entra Djuricic ed esce Di Francesco.

71' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - AMMONITO BERARDI. Il capitano ammonito per proteste, il goal della Viola è stato convalidato dopo aver consultato il VAR per la sospetta posizione di fuorigioco del Cholito.

70' SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 - GOAL FIORENTINA, SIMEONE! Sinistro di Edimilson Fernandes che finisce sul palo, Simeone si trova lì davanti ed insacca con un facile tap-in!

67' SASSUOLO-FIORENTINA 2-0 - GOAL SASSUOLO, BABACAR! Cross rasoterra di Duncan dalla fascia sinistra, Babacar non sbaglia da posizione ravvicinata e sigla il 2-0!

66' SASSUOLO-FIORENTINA 1-0 - Sensi batte una punizione dalla fascia sinistra, Lafont respinge in calcio d'angolo.

65' SASSUOLO-FIORENTINA 1-0 - AMMONITO BENASSI. Fallo a centrocampo del giocatore viola.

63' SASSUOLO-FIORENTINA 1-0 - GOAL SASSUOLO, DUNCAN! Lafont respinge un pallone centralmente che arriva sul sinistro di Duncan, il quale lascia partire un tiro che si infila all'angolino!

61' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE FIORENTINA. Consigli sbaglia l'uscita, Benassi calcia con la porta vuota ma Marlon devia in calcio d'angolo.

60' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Destro a giro di Di Francesco, Lafont blocca senza problemi.

59' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Provvidenziale intervento di Pezzella in scivolata su Babacar, con l'attaccante che non può andare alla conclusione in area di rigore.

57' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Punizione di Berardi verso l'area di rigore, Pezzella provvidenzialmente mette in calcio d'angolo.

55' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - CAMBIO FIORENTINA. Esce Vlahovic ed entra Simeone

53' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE SASSUOLO. Di Francesco non riesce ad impattare il pallone all'interno dell'area di rigore.

53' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Insiste il Sassuolo in avanti soprattutto con Berardi, migliore in campo.

51' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Cross di Lirola in area di rigore, Babacar interviene con lo stinco e mette a lato.

49' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE SASSUOLO. Tiro cross di Berardi dalla fascia sinistra, Lafont pronto alla respinta.

49' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Destro ravvicinato di Berardi, la difesa viola respinge in calcio d'angolo.

47' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - AMMONITO SENSI. Manata a Benassi a centrocampo.

46' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO. Un cambio nella Fiorentina, esce Pjaca ed entra Chiesa.

45'+2 SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - FINE PRIMO TEMPO . Zero reti dopo 45' minuti ma con i padroni di casa che si sono fatti preferire rispetto agli ospiti.

45'+2 SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Cross dalla sinistra di Di Francesco a centro area, Bourabia ci arriva con la punta e mette a lato.

45' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Due minuti di recupero.

45' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Contropiede viola, ma il passaggio a centro area di Vlahovic per Gerson è impreciso.

43' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Lancio di Sensi per Babacar, ma troppo lungo. Lafont esce e blocca il pallone in presa bassa.

42' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Sinistro di Laurini dalla distanza, palla che Gerson non riesce a stoppare in area di rigore e permette alla difesa del Sassuolo di liberare.

40' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Punizione di Sensi dentro l'area di rigore, Pezzella libera la zona nei pressi di Lafont.

38' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Scontro a centrocampo tra Veretout e Di Francesco, con il centrocampista viola che ha la peggio e resta a terra.

36' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Altro contropiede della viola con Gerson che entra in area di rigore ma viene fermato dalla difesa neroverde prima di andare alla conclusione con il destro.

34' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Babacar in area di rigore fermato da un bell'intervento difensivo di Milenkovic.

31' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Corner per la viola battuto da Veretout, ma Chiffi ferma tutto per un fallo su Ferrari.

28' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Bella azione personale di Berardi sulla destra, ma il passaggio filtrante per Bourabia è troppo lungo.

28' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Duncan serve Di Francesco sulla trequarti sinistra, ma l'esterno sbaglia lo stop e la palla finisce in fallo di fondo.

25' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - AMMONITO MILENKOVIC . Il difensore viola sbaglia il disimpegno ed è costretto ad atterrare Duncan.

24' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE SASSUOLO. Punizione di destro di Sensi a scavalcare la barriera, Lafont respinge!

23' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - AMMONITO EDIMILSON FERNANDES . Il centrocampista viola atterra Berardi lanciato verso la porta viola in contropiede.

21' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Lafont sbaglia il rinvio di piede, ma Duncan non calibra bene il tiro e ritorna un pallone lento al portiere viola.

18' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE FIORENTINA . Contropiede viola, Vlahovic serve in area di rigore Benassi che di destro da posizione ravvicinata calcia sull'esterno della rete.

16' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE SASSUOLO. Babacar da fuori area lascia partire un diagonale destro che Lafont devia in calcio d'angolo.

15' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Azione personale di Berardi, all'ingresso in area di rigore lascia partire un destro rasoterra che viene deviato dalla difesa viola.

14' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Cross di Rogerio dalla sinistra, Lafont in uscita alta anticipa tutti.

13' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Sinistro dalla distanza di Berardi, ancora un difensore viola a respingere.

13' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - OCCASIONE SASSUOLO. Bourabia serve di tacco sulla trequarti Duncan, il cui sinistro viene murato dalla difesa viola.

11' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Punizione dalla distanza di Sensi a centro area, la difesa viola respinge in calcio d'angolo.

9' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Consigli coi piedi per Marlon, che pressato da Gerson allontana il pallone dall'area di rigore con un lancio lungo.

7' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Lancio lungo di Ferrari per Di Francesco, ma Lafont in uscita lo anticipa.

4' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Sinistro di Berardi dalla distanza, respinge la difesa viola.

3' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Cross di Laurini dalla destra, colpo di testa di Pjaca da posizione defilata che finisce a lato.

2' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Bella chiusura difensiva di Laurini su Berardi, lanciato in profondità da Babacar.

1' SASSUOLO-FIORENTINA 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro Chiffi.

SASSUOLO-FIORENTINA, FORMAZIONI UFFICIALI - Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Gerson, Vlahovic, Pjaca.

SASSUOLO-FIORENTINA, FORMAZIONI UFFICIALI - Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Sensi, Duncan, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.

10.09 - Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa ha segnato quattro reti in trasferta nel massimo campionato: tre di queste sono state messe a segno in Emilia (incluso un gol proprio al MAPEI Stadium contro il Sassuolo nel maggio 2017).

09.58 - L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha realizzato cinque goal alla Fiorentina in sette presenze in A: è l’unico giocatore dell’attuale rosa emiliana ad aver segnato ai Viola con la maglia del Sassuolo nella competizione.

09.52 - Tre delle ultime sei reti della Fiorentina in Serie A sono state segnate su calcio di rigore; dall’altro lato il Sassuolo è una delle cinque squadre di questo campionato a non aver ancora concesso gol dagli 11 metri (insieme a Chievo, SPAL, Lazio e Torino).

09.47 - Il Sassuolo è l’unica squadra in questo campionato a non aver ancora perso punti una volta passata in vantaggio, situazione da cui la Fiorentina ha perso ben 10 punti, solo il Genoa ha fatto peggio finora (14).

09.43 - La Fiorentina ha ottenuto quattro punti in trasferta in questo campionato: solo tre squadre hanno fatto peggio (Chievo, Bologna ed Empoli).

09.31 - La Fiorentina non vince da sette partite in Serie A (5N, 2P): per i viola non arriva una striscia più lunga senza successi in un singolo campionato dal 2002.

09.24 - Il Sassuolo ha trovato il pareggio nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, mai nella loro storia nel massimo campionato i neroverdi sono arrivati a quattro. Dall’altra parte, la Fiorentina ha impattato sul pari in tutte le ultime tre trasferte nella competizione.

09.17 - Dopo aver vinto quattro delle prime sei partite di campionato (1N, 1P), il Sassuolo ha ottenuto un solo successo nelle ultime otto (4N, 3P).

09.11 - L’unica volta in cui il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in una sfida casalinga contro la Fiorentina nel massimo campionato è coincisa con l’unico successo interno dei neroverdi (2N, 2P).

09.07 - Il Sassuolo ha ottenuto solo due successi in 10 precedenti in Serie A contro la Fiorentina (3N, 5P), tuttavia gli emiliani hanno conquistato i tre punti nella gara più recente (1-0 ad aprile).

Venti punti per il Sassuolo , diciotto per la Fiorentina . Per entrambe l'obiettivo è avvicinarsi il più possibile ai posti Europa League dopola gara delle 12:30, anticipo domenicale di Serie A .

Neroverdi reduci dal deludente pareggio contro l'Udinese, mentre la Viola è stata sconfitta duramente nell'ultimo turno. Riscatto, parola chiave.

