DIRETTA: Frosinone-Milan LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Nel 18esimo turno di Serie A, il Milan fa visita al Frosinone del nuovo tecnico Baroni, capace di strappare un punto all'esordio ad Udine.

Frosinone-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN attraverso vari dispositivi: subito dopo il fischio finale, sarà possibile gustarsi on demand sia gli highlights che il match in versione integrale. Diretta testuale qui su Goal a partire dalle ore 12:30.

Frosinone-Milan è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

Lunch match di Serie A in trasferta per il Milan, a caccia di goal e vittoria che in campionato mancano dal 2 dicembre: rossoneri impegnati a Frosinone contro una squadra rivitalizzata dall'arrivo in panchina di Marco Baroni che ha fermato l'Udinese in Friuli, imponendo un pari prezioso.