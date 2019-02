DIRETTA: Bologna-Genoa LIVE - Probabili formazioni

Dopo la vittoria contro l'Inter è l'ora del debutto casalingo per il nuovo Bologna targato Mihajlovic: al Dall'Ara arriva il Genoa.

Il lunch match della ventitreesima giornata di Serie A si gioca al 'Dall'Ara', dove il nuovo Bologna di Mihajlovic ospita il Genoa. Calcio d'inizio alle 12.30.

I felsinei sono reduci dall'impresa di otto giorni fa quando, grazie a un goal di Santander, sono riusciti a battere l'Inter ed espugnare la 'San Siro' nerazzurra. Il Genoa di Prandelli invece viene dal pareggio casalingo ottenuto contro il Sassuolo in rimonta domenica scorsa.

Il Bologna non vince in campionato al 'Dall'Ara' addirittura da settembre e deve cancellare il brutto ko casalingo contro il Frosinone che un paio di settimane fa è costato la panchina a Filippo Inzaghi.

Attualmente il Bologna occupa il terz'ultimo posto in classifica con 17 punti dopo 22 giornate mentre il Genoa si trova a +7 sulla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-GENOA

Santander ha recuperato, è stato convocato e dovrebbe partire dall'inizio nel tridente completato da Palacio e Sansone. In difesa confermato Mbaye al posto di Calabresi. Out Lyanco, ci sarà Gonzalez. Trio Poli-Pulgar-Soriano in mezzo al campo.

Nel Genoa Prandelli conferma il neo acquisto Sanabria, subito in grado di rimpiazzare al meglio Piatek: con lui Lazovic e Kouamé in attacco. Rolon dovrebbe spuntarla su Bessa in mezzo al campo assieme a Lerager e Radovanovic, volti nuovi del mercato di gennaio. Squalificato Romero.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, G. Gonzalez, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

BOLOGNA-GENOA: CURIOSITA'

Nelle ultime 10 partite di Serie A contro il Genoa, il Bologna ha subito solamente tre gol, mai più di uno a gara: cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte per gli emiliani.

Dal suo ritorno in Serie A nel 2015/16, il Bologna ha ottenuto quattro successi di campionato contro il Genoa. contro nessun'altra squadra ne ha registrati di più.

Tre punti contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato per il Bologna: gli emiliani non trovato due successi di fila in Serie A dal febbraio 2018, quando vinsero la seconda sfida proprio contro il Genoa in casa.

Il Genoa ha vinto l’ultima trasferta in campionato (3-1 contro l’Empoli), non inanella due successi di fila fuori casa in Serie A dal febbraio 2018.

Il Genoa ha la peggior difesa nei primi tempi in questo campionato (22 gol subiti), mentre il Bologna è la squadra che in percentuale ha segnato di più nei primi 45 minuti (59%, 10 reti su 17).

Christian Kouamé del Genoa è il più giovane calciatore di questo campionato ad aver partecipato attivamente ad almeno sei gol (quattro reti e quattro assist per lui).

BOLOGNA-GENOA: DIRETTA TV E STREAMING

Bologna-Genoa verrà trasmessa in esclusiva e in diretta streaming da DAZN su diversi dispositivi e sulle tv compatibili. La partita resterà disponibile on demand per gli abbonati a DAZN anche dopo il fischio finale e gli appassionati potranno rivederla comodamente quando vorranno.

Goal seguirà Bologna-Genoa in diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alla cronaca minuto per minuto, al via alle ore 12.30.