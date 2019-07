Diego ko alla caviglia, niente ritiro: "Tornerò presto in battaglia"

L'entrata killer subita nel match di Copa Libertadores contro l'Emelec rischiava di compromettere definitivamente la sua carriera, ma l'ex juventino Diego ha tranquillizzato tutti i suoi tifosi promettendo di tornare al più presto in campo.

Intervenuto sul proprio profilo 'Twitter', il trequartista brasiliano, attualmente al Flamengo, ha comunicato che non appenderà le scarpe al chiodo dopo la brutta frattura subita alla caviglia:

"Grazie mille per tutti i messaggi sinceri che ho ricevuto. Confesso che il colpo è stato molto duro e inaspettato, ma non sono nessuno io per discutere gli ostacoli sul mio cammino, posso solo avere il controllo sul modo in cui affrontarli. Il mio posto è nella battaglia accanto ai miei compagni e ci ritornerò presto, statene sicuri".