Carriera a rischio per Diego: l'ex Juventus si è fratturato la caviglia

Brutto infortunio per Diego in Emelec-Flamengo di Libertadores: il brasiliano ha rimediato una frattura della caviglia, carriera a rischio a 34 anni.

Grave infortunio per Diego Ribas da Cunha, meglio noto come Diego. L'ex giocatore della ha rimediato una frattura della caviglia dopo uno scontro di gioco, infortunio che ora rischia di mettere anche fine alla sua carriera da calciatore.

Il fatto è accaduto ieri, nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores persa per 2-0 dal Flamengo sul campo dell'Emelec. Colpito duramente da un avversario, Diego è crollato a terra lasciando ammutoliti i tifosi rossoneri.

Confira o exato momento da lesão do meia Diego Ribas: pic.twitter.com/lxUVrqhxEy — Gávea News (@gavea_news) July 25, 2019

Il giocatore è poi stato portato fuori dal campo in barella ed è stato costretto a lasciare lo stadio su una sedia a rotelle. A spiegare la gravità dell'infortunio ci ha poi pensato il comunicato redatto dal medico del Flamengo, con il brasiliano che ora sarà chiamato a sottoporsi a un'operazione.

“Diego ha rimediato una frattura lussata della caviglia sinistra. Il trattamento chirurgico è considerato complesso. Il giocatore sarà di nuovo valutato per programmare l’intervento nel più breve tempo possibile”.

Iniziata la sua carriera nel calcio professionistico nel 2002, con questo infortunio Diego rischia ora di non poter più tornare in campo. A 34 anni per il brasiliano non sarà infatti facile recuperare da un infortunio del genere, anche se l'augurio ovviamente è che tutto possa risolversi per il meglio.