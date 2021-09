"Non sa nemmeno lui quanto sia forte": Rabiot, dentro o fuori

Dopo la trasferta svedese Allegri ha speso parole importanti per Adrien Rabiot, che era molto apprezzato anche da Pirlo. Ora però serve una svolta.

"Non sa nemmeno lui quanto sia forte". Max Allegri come Andrea Pirlo: oggetto, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è per distacco uno dei giocatori più discussi, se non il più discusso, da quando ha indossato per la prima volta la maglia della Juventus.

Strappato al PSG a parametro zero, ma con ingaggio da top player e ricche commissioni allora corrisposte alla mamma Veronique che ne cura gli interessi, Rabiot fin qui non ha quasi mai dimostrato di valere l'investimento compiuto dalla società bianconera nell'estate del 2019. Eppure tutti coloro che lo hanno allenato assicurano come le qualità a questo gigante dal capello sciolto non manchino, anzi.

Ad esempio secondo Pirlo, uno che di centrocampisti se ne intende, Rabiot sarebbe addirittura uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Peccato che, fino ad oggi, il primo a non crederci troppo è sembrato proprio Rabiot. L'ex PSG, infatti, ha fatto vedere solo a sprazzi le doti per cui in Francia veniva ritenuto una promessa.

Grande fisico, facilità di corsa, ottima tecnica di base e discreto tiro: a Rabiot, insomma, non mancherebbe davvero nulla per sfondare. Cosa che in Italia non gli è riuscita un po' per difficoltà di ambientamento e molto per limiti soprattutto caratteriali. "Non sa nemmeno lui quanto sia forte", appunto.

Adesso, col ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, Rabiot a 26 anni già compiuti dovrà necessariamente fare il tanto atteso salto di qualità. Ed in tal senso segnali incoraggianti sono sicuramente arrivati dalla trasferta di Malmoe quando il francese è stato tra i migliori se non il migliore in campo.

Schierato esterno sinistro del 4-4-2 bianconero, Rabiot ha recuperato moltissimi palloni e soprattutto liberato sul campo quella potenza in progressione che raramente si è vista nei suoi primi due anni in bianconero, anche se nella mente di molti resta lo splendido goal siglato a 'San Siro' contro il Milan quando il francese si involò verso l'area rossonera mettendola all'incrocio dopo uno spettacolare coast to coast.

Una prodezza che allora sembrava l'inizio di una nuova storia, ma rimasta invece un lampo quasi isolato a illuminare uno scenario fatto di prove abuliche e troppo spesso gravemente insufficienti.

Questa, come detto, deve quindi essere la stagione della svolta per Rabiot chiamato a scegliere se essere ciò che molti vedono in lui o restare nel limbo della mediocrità generale. Il Cavallo pazzo, questo il suo soprannome ai tempi del PSG, deve sciogliere le briglie. Le fortune della Juventus 2021/22 passano (anche) da qui.