Delneri e l'arrivo di Barzagli alla Juve: "Lo caldeggiai io"

Se Andrea Barzagli nell'ultimo decennio è stato una colonna della , della Nazionale e uno dei migliori difensori in circolazione, dei meriti sono anche di chi lo ha voluto. Come Luigi Delneri, dimenticato allenatore bianconero.

Era la stagione 2010/11 quando il tecnico friulano allenò la Juventus. Era il primo anno di Marotta e Paratici e arrivarono molti giocatori, tra i quali appunto Barzagli e anche Bonucci, come ricordato da Delneri alla 'Gazzetta dello Sport'.

Il tecnico, che nella prossima stagione guiderà il , ha ricordato anche l'andamento della stagione, chiusa ben lontano dalla vetta e con un girone di ritorno calando a picco.

"Non eravamo una squadra da scudetto, ma da terzo-quarto posto sì. Nel ritorno persi per infortunio giocatori chiave come Quagliarella. Ho ottimi ricordi e capisco come un settimo posto alla non possa bastare, però non butto via quella stagione".