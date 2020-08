De Ligt operato alla spalla: tempi di recupero di 3 mesi

Il difensore della Juventus si è sottoposto a un'operazione di stabilizzazione della spalla destra: tornerà in campo a novembre.

La dovrà rinunciare ad uno dei pilastri della sua difesa nella primissima fase della prossima stagione. Matthijs De Ligt si è infatti sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla destra che lo costringerà ad uno stop di tre mesi.

A confermarlo è stata la Juventus attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

"Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di . L'intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi".

L’intervento si è reso necessario per risolvere in via definitiva un problema con il quale De Ligt ha dovuto fare i conti per diversi mesi. Il centrale olandese si era infatti lussato la spalla lo scorso novembre in occasione di una sfida di campionato contro l’ e per quasi tutto l’arco della stagione ha dovuto stringere i denti sopportando non solo il dolore, ma anche il fatto che la stessa spalla sia poi uscita di nuovo in altre occasioni.

Ad attenderlo ora ci sarà il percorso di riabilitazione e, considerati i tempi annunciati dalla Juventus, dovrebbe tornare a piena disposizione del nuovo tecnico Andrea Pirlo non prima di metà novembre.