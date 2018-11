De Ligt e De Jong in saldo? L'Ajax ironizza sul Black Friday

Sul proprio profilo Twitter l'Ajax ironizza in ottica Black Friday sui due gioiellini De Ligt e De Jong, nel mirino dei top club europei.

Il mercato di gennaio è ancora lontano, eppure rumours e voci varie sono all'ordine del giorno. Così, nel Black Friday, giorno degli acquisti per eccellenza, ci pensa l'Ajax, con una buona dose di ironia, a scacciare via le chiacchiere sulle possibili cessioni dei due gioiellini dei lancieri: Matthijis de Ligt e Frank de Jong.

Sul proprio profilo Twitter, i biancorossi hanno postato una foto dei due talenti, con sopra una didascalia molto particolare. "20% sale on everything", parole oscurate, ma abbastanza chiare da farle intuire a chi si imbatte nel tweet.

E quell'hastag finale, #blackfriday, per ricordare a tutti - acquirenti in primis - come si tratti di un messaggio scherzoso. Per far capire come la realtà sarà decisamente diversa.

Un messaggio chiaro alle pretendenti per i due giovani olandesi. Per De Ligt la lista si allunga ogni giorno: il classe '99 è stato accostato a Juventus, Roma, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United. Club che si sono mostrati interessanti anche a De Jong, due anni più grande, su cui sono puntati anche i radar di Inter e PSG.



L'elitè europea ha bussato e busserà alla porta dell'Ajax. E il club olandese ha voluto far capire che non saranno due trattative facili.