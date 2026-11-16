Come vedere Danimarca-Norvegia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Stadio Parken

Martedì sera la Danimarca ospita la Norvegia al Parken di Copenaghen nell'ultimo turno del Gruppo A4 di UEFA Nations League. In palio ci sono il secondo posto e l'accesso ai quarti di finale.

La squadra di Brian Riemer arriva in grande forma dopo il 4-1 inflitto sabato al Portogallo a Braga, un risultato che l'ha portata a nove punti e a una partita dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Rasmus Hojlund ha segnato due volte e Pierre-Emile Hojbjerg ha realizzato un rigore in quella che è stata la più pesante sconfitta casalinga del Portogallo nella storia delle competizioni ufficiali.

Morten Hjulmand l'ha definita una delle più grandi vittorie nella storia del calcio danese, anche se il centrocampista dello Sporting ha subito sottolineato che il lavoro non è finito. Alla Danimarca basterà un pareggio al Parken per passare il turno, mentre una sconfitta consegnerebbe il secondo posto alla Norvegia.

Anche la Norvegia arriva alla sfida di martedì con slancio, dopo aver battuto sabato il Galles 3-1 a Oslo. Erling Haaland ha segnato su rigore e servito un assist, mentre Antonio Nusa ha sbloccato il risultato e Andreas Schjelderup ha firmato la seconda rete. La squadra di Stale Solbakken sa che a Copenaghen le servirà soltanto una vittoria.

Haaland sarà fondamentale per le speranze della Norvegia, anche se dopo la partita contro il Galles l'attaccante del Manchester City ha dovuto rispondere a domande sul procedimento ancora in corso relativo alle accuse mosse al club dalla Premier League in materia finanziaria. Ha chiarito che la sua attenzione resta interamente rivolta al calcio e a questa decisiva sfida di Nations League.

Martin Odegaard ha giocato tutti i 90 minuti contro il Galles nonostante fosse stato male la notte prima della partita, circostanza rivelata da Solbakken soltanto dopo l'incontro. La sua disponibilità e la sua condizione saranno da monitorare in vista del calcio d'inizio.

Con il Portogallo già certo del primo posto nel girone e il Galles destinato agli spareggi per non retrocedere, la partita di martedì al Parken sarà uno scontro diretto per il secondo posto. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguirla.

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