Come vedere Crystal Palace-Real Sociedad con una VPN

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Presentazione della partita

Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 15:00 Selhurst Park

Il Crystal Palace ospita la Real Sociedad a Selhurst Park, a Londra, in una partita di Europa League in cui entrambe le squadre cercano una svolta.

Thomas Frank arriva alla partita con la sua squadra reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Coventry City in Premier League il 21 novembre. Il Palace ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e Frank cerca ancora il suo primo risultato positivo da quando ha assunto la guida della squadra.

Nell’ultimo impegno europeo, il 5 novembre, il Palace ha pareggiato 1-1 con l’Hoffenheim. È al 21° posto nella classifica di Europa League, quindi ogni punto conquistato in casa conta.

Anche la Real Sociedad di Pellegrino Matarazzo arriva con qualche preoccupazione. Il 22 novembre ha perso 3-2 sul campo del Racing Santander in Liga, un risultato che ha interrotto un periodo positivo nel quale aveva battuto il Rayo Vallecano per 1-0.

La squadra basca ha inoltre pareggiato 1-1 con il Lione nell’ultima partita di Europa League ed è 20ª nella competizione, appena un posto sopra il Palace. Entrambe devono fare strada per risalire la classifica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita, dalle notizie sulle squadre ai risultati recenti.

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