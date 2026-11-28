Come vedere Crystal Palace-Hull City con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 Selhurst Park

Domenica il Crystal Palace ospita l’Hull City al Selhurst Park di Londra in una partita di Premier League importante per la parte bassa della classifica.

La squadra di Thomas Frank è quella che ha più bisogno di punti. Il Palace è 20° e la prima partita di campionato con Frank in panchina si è conclusa con una sconfitta per 3-2 sul campo del Coventry City il 21 novembre.

Giovedì, però, il morale è migliorato. Il Palace ha battuto la Real Sociedad 2-1 in Europa League dopo essere andato sotto per il gol di Mamadou Sarr al 66° minuto.

Jean-Philippe Mateta ha pareggiato su rigore dopo l’espulsione di Jon Martin, poi Dwight McNeil ha segnato il gol della vittoria su una rovesciata di Jorgen Strand Larsen. È stato il primo successo di Frank da quando ha assunto la guida della squadra, mentre Dean Henderson ha effettuato sei parate.

L’Hull arriva in condizioni decisamente migliori: è 11° in classifica sotto la guida di Sergej Jakirovic. Il 22 novembre ha vinto 2-0 contro il Brighton & Hove Albion, dopo una serie di tre partite tra pareggi e sconfitte.

Il Palace ha poco tempo per recuperare dopo l’impegno europeo e l’Hull punterà a mettere alla prova una squadra ancora a caccia di punti in campionato.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta, sulle notizie dalle squadre e sul loro recente stato di forma prima del calcio d’inizio.

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