Come vedere Croazia-Cechia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

La Croazia ospita la Cechia all'Opus Arena di Osijek nel Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Le due squadre, agli estremi opposti della classifica, hanno entrambe un disperato bisogno di punti.

La Croazia di Slaven Bilic ha perso quattro partite consecutive in questa edizione della Nations League, una serie che comprende il 7-0 subito contro l'Inghilterra e la sconfitta per 4-1 contro la Spagna. La permanenza in Lega A è ora seriamente a rischio e una vittoria in casa contro l'ultima del girone è il minimo indispensabile per tenere vive le speranze di salvezza.

Il risultato di giovedì contro l'Inghilterra a Wembley è stato particolarmente pesante. La Croazia ha pareggiato con Petar Sucic al 59° minuto, prima che Harry Kane trasformasse il rigore decisivo cinque minuti dopo, spegnendo ogni speranza di rimonta. La squadra di Bilic è stata la più pericolosa nelle fasi finali, ma non è riuscita a trovare un secondo goal.

La Cechia arriva a Osijek dopo aver perso tutte e cinque le partite del girone, subendo 10 goal e segnandone soltanto uno nell'intera competizione. La squadra di Santi Denia ha perso 2-0 contro la Spagna giovedì a Praga, chiudendo la serata senza tiri in porta pur affrontando una formazione spagnola ampiamente rimaneggiata.

La Cechia è stata nettamente inferiore alle avversarie in ogni occasione in questo girone. L'Inghilterra l'ha battuta 3-0 e 2-0 nei precedenti incontri, mentre la Spagna ha conquistato sei punti su sei contro la squadra ceca senza incontrare grande resistenza.

Con il primo posto già deciso tra Inghilterra e Spagna in vista della sfida di domenica a Madrid, questa partita ha un peso concreto nella lotta per non retrocedere. La Croazia ha bisogno di una vittoria per avere una possibilità di salvarsi; alla Cechia serve un risultato per evitare di chiudere la fase a gironi senza neppure un punto.

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