Cristiano Ronaldo escluso, Sarri spiega: "Era molto affaticato"

Niente terza amichevole estiva per Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo per la sfida contro il Team K-League: "Era previsto giocasse meno".

Terza amichevole pre-stagionale per la, che dopo la sconfitta contro il e il successo contro l' è stata fermata sul pareggio (3-3) dal Team di K-League. Ancora presto per valutare la squadra, visto l'esordio in gara ufficiale ancora lontano poco meno di un mese.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

E' proprio questo il pensiero del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. Al termine della sfida contro il Team di K-League l'ex mister del ha fatto brevemente il punto sulla situazione della squadra, parlando anche dell'assenza di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, andato in rete contro l'Inter, aveva parlato con Sarri dopo la sostituzione contro il Tottenham. Nessuna polemica e stavolta relax in vista del prossimo impegno:

"Era previsto che giocasse meno, ma oggi gli ho parlato ed era molto affaticato, quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo".

La Juventus aspetta parte della squadra prima di poter fare le prime valutazioni:

"In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti. Adesso, per dieci giorni ci possiamo allenare senza partite e fare una buona preparazione".

Il 10 agosto la Juventus affronterà la prima grande sfida di quest'estate: l' di Simeone proverà a prendersi la rivincita dopo quanto accaduto in Champions. E considerate le polemiche dell'andata e del ritorno, non sarà sicuramente una gara come un'altra.