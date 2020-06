Uno scettro per tre: riparte la corsa Scudetto tra Juventus, Lazio e Inter

Riparte la Serie A, riparte la corsa Scudetto: la Juventus batte la strada con la Lazio che insegue, l'Inter più dietro non molla la presa.

Uno scudetto per tre. Riparte la , riparte la caccia della al nono titolo consecutivo, quella della al trionfo dopo 20 anni, quella dell' a un trofeo che manca ormai dal 2011. Uno scudetto per tre, ma che soltanto una squadra si potrà aggiudicare. Per la prima volta, alzandolo al cielo sotto il caldo torrido di luglio e non a primavera inoltrata come capitava abitualmente negli scorsi anni.

Si riparte dalla Juventus 'lepre', come d'abitudine, a 63 punti, con la Lazio soltanto un punto dietro a 62. Due squadre che hanno gestito in maniera diversa questi mesi di pausa forzata: i bianconeri hanno lasciato partire i loro calciatori, tornati in patria per stare insieme alle famiglie, mentre i biancocelesti sono rimasti a , concentrati sull'obiettivo. L'Inter è poco più dietro, a 54, potenzialmente 57 visto il recupero contro la . Ancora in corsa, perché in 12 giornate (più quattro recuperi) può succedere di tutto.

Si riparte anche dai bomber, perché i leader delle prime tre sono anche i leader della classifica marcatori: comanda Ciro Immobile a 27 goal e con l'obiettivo Scarpa d'Oro, segue Cristiano Ronaldo a 21 e con goal in 10 partite consecutive, poi Romelu Lukaku, già a quota 17 alla prima stagione in A. La corsa nella corsa, anche se in questo caso il vantaggio di Immobile sembra considerevole.

Altre squadre

Si riparte dalle certezze di Simone Inzaghi e della sua Lazio, da quelle che l'Inter di Antonio Conte sta cercando di costruirsi e dalla ricerca della Juventus alla sua nuova identità Sarriana. Tre contendenti tra loro diverse, con l'unico obiettivo: arrivare alla vittoria della Serie A più imprevedibile di sempre.

JUVE, LAZIO E INTER: I CALENDARI

Alla Juventus mancano 12 partite per concludere il campionato. Dopo aver giocato la semifinale di Coppa contro il ed eventualmente la finale, i bianconeri non saranno impegnati in nessun recupero e torneranno in campo in Serie A alla 27ª giornata sul campo del . Cerchiate in rosso il derby, la trasferta contro il Milan, la sfida casalinga contro l' , quella contro la Lazio e, all'ultima giornata, Juventus-Roma, prima di tuffarsi nella . In ordine: Bologna (T), (T), (C), (C), Milan (T), Atalanta (C), (T), Lazio (C), (T), Sampdoria (C), (T), Roma (C).

Niente impegni di coppe per la Lazio, concentrata solo e soltanto sul campionato e sul sogno scudetto a 20 anni di distanza dall'ultimo, vinto ancora in duello con la Juventus. Non mancano le insidie, dall'Atalanta alla prima fino al all'ultima. In ordine: Atalanta (T), , Torino (T), Milan, Lecce (T), Sassuolo, Udinese (T), Juventus (T), Cagliari, (T), , Napoli (T).

L'Inter rispetto alle altre due concorrenti ha una partita in più da recuperare, la sfida rimandata alla 25ª giornata in casa contro la Sampdoria. In più, semifinale ed eventuale finale di , più l' da fine luglio in avanti. I nerazzurri saranno la squadra italiana chiamata a giocare più partite e vivranno un finale non facile, dovendo affrontare anche Roma, Napoli e Atalanta. In ordine: Sampdoria (C), Sassuolo (C), (T), Brescia (C), Bologna (C), Verona (T), Torino (C), (T), Roma (T), Fiorentina (C), Genoa (T), Napoli (C), Atalanta (T).

CORSA SCUDETTO: GLI SCONTRI DIRETTI

La Serie A si è fermata dopo Juventus-Inter, dopo il 2-0 firmato da Aaron Ramsey e dalla magia di Paulo Dybala che ha fatto il giro del mondo. L'ultimo acuto del calcio italiano prima del lungo stop. Pochi giorni prima, il 16 febbraio, si era giocato l'altro scontro diretto del girone di ritorno, ovvero Lazio-Inter: nerazzurri ancora sconfiitti per 2-1. Nelle gare d'andata, i bianconeri avevano espugnato San Siro per 1-2 mentre Inter-Lazio era terminata 1-0 lo scorso settembre.

Manca soltanto uno scontro diretto per completare il quadro: Juventus-Lazio, in programma alla 34ª giornata in casa dei bianconeri. All'andata è finita 3-1 per la squadra di Simone Inzaghi. Dall'esito dello scontro diretto potrebbero dipendere anche le sorti dello scudetto, visto che arriva nelle battute finali del campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

JUVE, LAZIO E INTER: LA CLASSIFICA AVULSA

Se tutte tre le squadre dovessero arrivare a fine campionato a pari punti, la classifica avulsa premierebbe la vincitrice della sfida tra Juventus e Lazio alla 34ª giornata. In caso di pareggio, avendo entrambe vinto due scontri diretti e perso uno, sarebbero i biancocelesti a trionfare in virtù della miglior differenza reti nella classifica avulsa (+2 contro il +1 dei bianconeri).

Juventus-Lazio stabilirà anche chi avrà il vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti soltanto tra loro due: i bianconeri partono svantaggiati, visto che devono ribaltare un 3-1. Se invece dovessero arrivare appaiate in testa i bianconeri e l'Inter, la vittoria sarebbe dei primi. I nerazzurri non sarebbero avvantaggiati nemmeno in caso di arrivo in testa a pari punti con la Lazio, poiché il goal segnato in trasferta all'Olimpico non è determinante: in caso di parità di goal segnati nei 180 minuti nello scontro diretto, sarebbe la differenza reti generale a decretare la prima classificata.

Ricordiamo che gli scontri diretti sono un criterio valido soltanto dopo i 180 minuti. In pratica, fino a quanto non si giocherà Juventus-Lazio, il vantaggio in caso di parità di punti sarà determinato dalla differenza reti generale. Si riparte con un +37 per la Lazio, +26 per la Juventus e +25 per l'Inter, che, come detto, ha una partita in meno.