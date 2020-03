Coronavirus, il 'Papu' Gomez sbotta: "Restate a casa porca puttana!"

La drammatica fila di camion militari che trasportano le bare dei defunti causa Coronavirus fuori da Bergamo, fa sbottare il 'Papu'. Alejandro Gomez , capitano dell' , via social lancia un messaggio tanto duro quanto corretto.

Lo fa attraverso una Instagram story, dove il fantasista argentino punta il dito contro chi preferisce fare jogging nonostante la piena emergenza sanitaria.

"Che cazzo avete in testa? Basta, basta, basta… ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire".

Gomez non ci sta e, con toni accesi, prova a sensibilizzare una volta di più chi non capisce di quanto sia grave la situazione.

" La sanità è al limite! Se andiamo avanti così ci chiuderanno anche i supermercati, si potrà solo comprare online come hanno fatto a Wuhan".

"Non sono vacanze, non potete portare fuori il cane o andare al supermercato solo per prendere aria … questo è GRAVE. Finché non siamo tutti a casa, non si fermerà".