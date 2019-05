Coppa Italia, Banti per Atalanta-Lazio: sarà la sua ultima grande partita

Luca Banti, che ha compiuto 45 anni lo scorso marzo, saluterà la professione di arbitro con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.

La finale di Coppa tra e non sarà una gara speciale solo per le due squadre. Ma anche per il direttore di gara selezionato per la sfida, ovvero Luca Banti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il motivo è presto detto. Luca Banti arbitrerà la sua ultima grande partita in carriera, visto che, per limiti di età, questa è stata la sua ultima stagione come direttore di gara.

Chiudono la composizione arbitrale dalla finale di gli assistenti designati Vuoto e Manganelli, il quarto ufficiale sarà Maresca. Al Var Calvarese, mentre l'assistente Var sarà Peretti.

Luca Banti, per chiudere, concluderà una carriera che, in , è cominciata nel 2010. Dal 1999, però aveva cominciato ad arbitrare già dalla Serie D.