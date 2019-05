Coppa di Germania, vince il Bayern: Lipsia battuto 3-0

Doppietta di Lewandowski e goal di Coman, il Bayern vince anche la coppa dopo la Bundesliga: il trofeo mancava dal 2016.

Tre anni dopo l'ultimo successo, il si riprende la Coppa di . Doppietta con il campionato dunque, per la squadra di Kovac, che nell'ultimo atto della competizione nazionale ha superato senza troppi patemi un troppo timido per puntare seriamente alla vittoria finale.

Sconfitto a sorpresa lo scorso anno proprio dall' di Kovac e nemmeno arrivato in finale nel 2017 (successo del ), il Bayern stavolta ha giocato una gara semplice, ma efficace al 100%, portando a casa il risultato finale di 3-0 con una rete nel primo tempo e due nella ripresa, riagguantando la doppietta interna dopo quella del 2016.

Gara di Berlino sbloccata alla mezzora, con Alaba abile a mettere al centro per il letale Lewandowski, che con una torsione da applausi a battuto imparabilmente il portiere del Lipsia, Gulacsi. La reazione della squadra di Rangnick non arriva, lasciando al Bayern la gestione del campo.

Il Lipsia è entrato in campo rinvigorito dopo l'intervallo, ma non abbastanza da battere Neuer: il portiere tedesco è super su Werner al 49', mentre è aiutato dai compagni su un'altra conclusione del più pericoloso degli avversari, stavolta non riuscito a trovare la via del goal.

I due tentativi di Werner sono le uniche vere chances del Lipsia nella ripresa, con il Bayern che alla prima vera conclusione nello specchio trova il raddoppio. Gli uomini di Kovac scambiano di prima sulla trequarti prima di un batti e ribatti e dello stop perfetto di Coman a centro area: pallone portato in avanti anche un po' fortunosamente e conclusione del 2-0.

C'è spazio anche per la doppietta di Lewandowski, stavolta in maniera completamente diversa: lancio dalla difesa per lo scatto del polacco, glaciale davanti a Gulacsi per il tris dei suoi, le due reti personali e la Coppa di Germania al .

Rafinha, RIbery e Robben salutano così con un'altra coppa i tifosi del Bayern: ora la loro avventura a Monaco di Baviera è veramente conclusa. Al meglio.