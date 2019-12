Conte conferma: "Ho detto no alla Roma, ma un giorno ci andrei"

Conte ammette i contatti con Totti per andare alla Roma: "Non era il momento". Poi a Nainggolan: "Si chieda perchè è al Cagliari e non all'Inter".

La vittoria sulla e il pari interno della col , hanno consegnato all' la vetta della classifica. Una vetta che andrà difesa già da venerdì, quando a San Siro arriverà la di Paulo Fonseca.

Antonio Conte , in conferenza stampa, ha preso la parola in vista del big match della quindicesima giornata.

Su Lautaro , Conte intende abbassare i riflettori.

"E' un ragazzo giovane che si è messo a disposizione e sta crescendo, ma mi piacerebbe parlare di tutta la squadra e non fossilizzarsi di un singolo. E' una mancanza di rispetto per gli altri".

La ricetta per continuare a sognare, è chiara.

"Dobbiamo migliorare in possesso e non, ci sono margini. Da quando abbiamo iniziato abbiamo spinto sempre la macchina forte e se vogliamo ambire per dare fastidio e stare nella parte alta della classifica bisogna farlo sempre. Altrimenti rischieremmo e non possiamo permettercelo". "Dobbiamo arrivare alla sosta di Natale nel miglior modo possibile, è un momento di cui dobbiamo fare di necessità virtù. Poi potremo rifiatare, recupereranno un bel po' di giocatori, cerchiamo di andare di partita in partita: mancano 4 gare importanti, vanno stretti i denti e incrociate le dita". "Le tante assenze? Le stiamo affrontando nel modo giusto, il bicchiere è mezzo pieno perchè tanti si sono responsabilizzati ancora di più. Non c'è tempo per piangersi addosso, cerchiamo di dare il massimo a testa alta e vediamo da qui a Natale cosa succede. Non mi lamento dell'emergenza, ne avete parlato voi". "Asamoah o Candreva interni? Asa nasce centrocampista, quando lo presi all' giocava lì e poi lo adattai esterno. Nell'eventualità può farlo più di Candreva".

Parole al miele, Conte, le riserva a Fonseca .

"Fonseca ha fatto ottime cose con lo , in tutti dicono che il campionato è molto tattico e devi ambientarti. Lui è stato molto bravo a portare la sua idea e modellarla adattandosi al calcio italiano. Complimenti a chi ha allestito la rosa della Roma, competitivo folto e di prospettiva. Hanno gamba e qualità, non è una sorpresa. Lei e la stanno facendo molto bene e hanno allenatori e organici per competere".

Il tecnico salentino, poi, conferma i contatti in estate con Francesco Totti per andare alla Roma.

"Con Francesco mi lega un'amicizia dai tempi degli Europei giocati insieme, mi ha chiamato, abbiamo parlato e mi ha illustrato la situazione. Io ho fatto delle valutazioni molto serenamente, non ho sentito che era il momento giusto . Non c'era l'Inter in quel momento, non c'era nessuna squadra, decisi di declinare la proposta in maniera molto rispettosa perchè è una grandissima piazza dove un giorno mi augurerei un'esperienza ".

Parentesi su Politano , finito indietro nelle gerarchie offensive.

"Politano fa parte della rosa, quando sarà necessario lo utilizzerò. L'infortunio alla caviglia lo ha tenuto fuori 3 settimane, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri in rosa, è mancino bravo nell'uno contro uno. Se servirà, potrà partire titolare o subentrare: lo tengo in considerazione, cerco sempre la soluzione migliore per la squadra".

Chiusura su Nainggolan , al quale Conte mette 'una pulce nell'orecchio'.