Conte all'Inter, ultras della Juventus durissimi: "Uomo di merda"

La tifoseria bianconera sta mal digerendo l'approdo di Antonio Conte all'Inter. Striscione da parte del gruppo 'Tradizione antichi valori'.

Come era prevedibile, non tutti i tifosi juventini stann ben digerendo l'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'.

L'ex tecnico ha firmato un contratto triennale e percepirà un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione nel tentativo di far tornare i nerazzurri a lottare per la conquista del titolo.

Ne rappresenta una dimostrazione uno striscione preparato da un gruppo di tifosi bianconeri, denominato 'Tradizione antichi valori', che per le strade della città piemontese ha fatto girare uno striscione molto chiaro nel contenuto: "Conte uomo di merda".

Ultras (Tradizione-Antichi Valori) right now in Turin. pic.twitter.com/Q5xgMz6HFX — Around Turin (@AroundTurin) 31 maggio 2019

Di sicuro, le parole di Materazzi ne sono una conferma ("Dovrà conquistarsi la fiducia, il passato non si cancella facilmente"), per l'ex tecnico della nazionale italiana ci sarà un grande lavoro da fare per entrare nei cuori della tifoseria del Biscione.