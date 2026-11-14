Come vedere Francia-Turchia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

La Francia ospita la Turchia allo Stade Matmut Atlantique di Bordeaux domenica sera. La squadra di Zinedine Zidane ha bisogno di un risultato per restare in corsa per il primo posto nel Gruppo A1 della UEFA Nations League.

La Francia arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l'Italia a San Siro, giovedì, un risultato che ha interrotto l'imbattibilità iniziale di Zidane come ct della Francia. Pio Esposito ha segnato due volte per l'Italia e le fragilità difensive della Francia sono emerse per tutto il secondo tempo.

Da allora, la situazione della rosa è peggiorata. Dayot Upamecano ha lasciato il gruppo per motivi personali ed è tornato al Bayern Monaco, aggiungendosi a una lista di assenti già lunga, che comprende William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele ed Esteban Lepaul.

L'unico motivo di ottimismo per Zidane è il previsto ritorno di Kylian Mbappe nell'undici titolare. L'attaccante del Real Madrid ha saltato la sconfitta contro l'Italia e la sua presenza a Bordeaux dovrebbe dare più incisività a un attacco francese che a Milano ha faticato a trovare ritmo e velocità di gioco.

La Turchia arriva in un periodo negativo, avendo perso tutte e cinque le partite disputate in questa edizione della Nations League. La squadra di Sergen Yalcin è stata battuta 2-1 dal Belgio giovedì ed è ultima nel girone, senza punti nella fase a gironi.

La Francia ha vinto la gara d'andata per 1-0 a settembre e ci si aspetta che conquisti nuovamente i tre punti. Zidane, però, pretenderà una risposta sia sul piano della prestazione sia su quello dell'organizzazione dopo il crollo difensivo contro l'Italia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Francia-Turchia in diretta.

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