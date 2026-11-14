Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League A
team-logoFrancia
Matmut Atlantique
team-logoTurchia
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Come vedere Francia-Turchia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Francia vs Turchia
Francia
Turchia
UEFA Nations League A

Tutto quello che c’è da sapere per vedere oggi in diretta Francia-Turchia, sfida della Lega A di UEFA Nations League.

Come vedere Francia-Turchia con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
VPN sicura e ultraveloce
Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
Indirizzo IP dedicato
Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
  • Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Vai all'emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva titolare dei diritti.
  • Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l'emittente ufficiale o accedi con le tue credenziali per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Matmut Atlantique

La Francia ospita la Turchia allo Stade Matmut Atlantique di Bordeaux domenica sera. La squadra di Zinedine Zidane ha bisogno di un risultato per restare in corsa per il primo posto nel Gruppo A1 della UEFA Nations League.

La Francia arriva a questa sfida dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l'Italia a San Siro, giovedì, un risultato che ha interrotto l'imbattibilità iniziale di Zidane come ct della Francia. Pio Esposito ha segnato due volte per l'Italia e le fragilità difensive della Francia sono emerse per tutto il secondo tempo.

Da allora, la situazione della rosa è peggiorata. Dayot Upamecano ha lasciato il gruppo per motivi personali ed è tornato al Bayern Monaco, aggiungendosi a una lista di assenti già lunga, che comprende William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele ed Esteban Lepaul.

L'unico motivo di ottimismo per Zidane è il previsto ritorno di Kylian Mbappe nell'undici titolare. L'attaccante del Real Madrid ha saltato la sconfitta contro l'Italia e la sua presenza a Bordeaux dovrebbe dare più incisività a un attacco francese che a Milano ha faticato a trovare ritmo e velocità di gioco.

La Turchia arriva in un periodo negativo, avendo perso tutte e cinque le partite disputate in questa edizione della Nations League. La squadra di Sergen Yalcin è stata battuta 2-1 dal Belgio giovedì ed è ultima nel girone, senza punti nella fase a gironi.

La Francia ha vinto la gara d'andata per 1-0 a settembre e ci si aspetta che conquisti nuovamente i tre punti. Zidane, però, pretenderà una risposta sia sul piano della prestazione sia su quello dell'organizzazione dopo il crollo difensivo contro l'Italia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Francia-Turchia in diretta.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Francia - Turchia

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Turchia crest
Turchia
TUR
4-2-3-1
M. MaignanM. MaignanA. TruffertA. Truffertteam-logoS. KumbediI. KonateI. KonateJ. JacquetJ. JacquetR. CherkiR. CherkiE. CamavingaE. CamavingaM. OliseM. OliseA. RabiotA. RabiotB. BarcolaB. BarcolaK. MbappeK. MbappeU. CakirU. CakirE. TopcuE. TopcuM. CelikM. CelikF. KadiogluF. KadiogluM. DemiralM. DemiralB. YilmazB. YilmazA. GulerA. GulerY. AkgunY. AkgunH. CalhanogluH. CalhanogluO. KokcuO. KokcuE. UnalE. Unal
Turchia crest
Turchia
TUR
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Turchia

Allenatore

  • Z. Zidane
  • S. Yalcin

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google