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Come procurarsi i biglietti per Svizzera-Colombia: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute e altro

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La Svizzera affronterà la Colombia nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Svizzera vola agli ottavi di finale per la quarta volta di fila, battendo 2-0 l’Algeria. Il successo alimenta l’entusiasmo e fa schizzare la domanda di biglietti.

I gol decisivi di Breel Embolo e Dan Ndoye hanno premiato la lezione di tattica della squadra di Murat Yakin, rafforzando l’idea che questa Svizzera possa finalmente superare i quarti di finale.

La Svizzera sfiderà la Colombia, che venerdì ha superato il Ghana 1-0, tornando agli ottavi per la prima volta dal 2018.

Il gol al 14’ di Jhon Arias è risultato decisivo, permettendo alla squadra di Néstor Lorenzo di superare di misura le Black Stars. La Colombia sogna ora i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, dopo il percorso di “La Tricolor” a Brasile 2014.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Svizzera-Colombia e quanto costeranno.

A che ora inizia Svizzera-Colombia?

L'ottavo di finale si giocherà al BC Place di Vancouver.

Come acquistare i biglietti per Svizzera-Colombia?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Colombia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Svizzera vs Colombia ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Svizzera vs Colombia: forma delle squadre

SVI

SVI - Forma

AUS
D1-1
QAT
D1-1
BIH
V4-1
CAN
V2-1
ALG
V2-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COL

COL - Forma

JOR
V2-0
UZB
V1-3
DRC
V1-0
POR
D0-0
GHA
V1-0
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Svizzera vs Colombia: recenti scontri diretti

SVI

Ultima partita

COL

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
  • Come ottenere i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, info e altro
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