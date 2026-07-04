La Svizzera vola agli ottavi di finale per la quarta volta di fila, battendo 2-0 l’Algeria. Il successo alimenta l’entusiasmo e fa schizzare la domanda di biglietti.
I gol decisivi di Breel Embolo e Dan Ndoye hanno premiato la lezione di tattica della squadra di Murat Yakin, rafforzando l’idea che questa Svizzera possa finalmente superare i quarti di finale.
La Svizzera sfiderà la Colombia, che venerdì ha superato il Ghana 1-0, tornando agli ottavi per la prima volta dal 2018.
Il gol al 14’ di Jhon Arias è risultato decisivo, permettendo alla squadra di Néstor Lorenzo di superare di misura le Black Stars. La Colombia sogna ora i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, dopo il percorso di “La Tricolor” a Brasile 2014.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Svizzera-Colombia e quanto costeranno.
A che ora inizia Svizzera-Colombia?
L'ottavo di finale si giocherà al BC Place di Vancouver.
Come acquistare i biglietti per Svizzera-Colombia?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Svizzera-Colombia?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
225 $ – 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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