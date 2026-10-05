I Philadelphia 76ers si dirigono a Manhattan per affrontare i New York Knicks al Madison Square Garden in una sfida ad alta intensità della Atlantic Division. Philadelphia si presenta con un roster esplosivo guidato da stelle di primo piano, mentre New York schiera una formazione grintosa e instancabile, desiderosa di difendere il proprio campo.

Le sfide tra queste due rivali della Atlantic Division hanno un peso enorme e sono caratterizzate da un gioco fisico molto intenso. La richiesta per vedere questa rivalità dal vivo all'interno dell'arena più famosa del mondo è eccezionalmente alta già nelle prime fasi della regular season.

GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali per assicurarti oggi stesso il tuo posto. Di seguito trovi le date chiave dell'evento, le informazioni sulla sede, i dettagli principali della biglietteria ufficiale e le opzioni di ticketing secondario.

Quando si gioca 76ers-Knicks?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 20 ottobre 2026, 19:00 EST Philadelphia 76ers at New York Knicks Madison Square Garden, New York, NY Biglietti

Dove acquistare i biglietti per 76ers-Knicks?

I biglietti ufficiali per la singola partita delle gare casalinghe al Madison Square Garden vengono distribuiti direttamente tramite la piattaforma di ticketing principale sul sito ufficiale dei New York Knicks, attraverso Ticketmaster.

Se le disponibilità generali ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per 76ers-Knicks?

I biglietti ufficiali per la singola partita venduti direttamente tramite la biglietteria ufficiale della squadra partono in genere da circa 100-150 $, per i posti nei livelli superiori, a seconda della disponibilità e del settore.

Se le disponibilità generali ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto. Sul mercato secondario, i biglietti d'ingresso partono da appena 120-130 $ per i posti nei livelli superiori.

Tutto quello che c'è da sapere su 76ers-Knicks

Assistere a una partita di basket al Madison Square Garden richiede di tenere presenti alcune linee guida fondamentali della struttura per garantire un'esperienza fluida nel giorno della partita: