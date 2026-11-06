La World Wrestling Entertainment torna in Arabia Saudita per WWE Crown Jewel 2026, uno degli spettacoli più esplosivi del calendario mondiale dell’intrattenimento sportivo. In programma nel cuore di Riad nell’ambito della Riyadh Season, l’evento riunisce i protagonisti di Raw e SmackDown sotto i riflettori della capitale.

I fan di tutto il Paese e del resto del mondo si stanno affrettando ad assicurarsi un posto per questo evento. Che siate alla ricerca del biglietto più economico o di una visuale a bordo ring, GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali per acquistare subito i biglietti.

Quando si terrà WWE Crown Jewel 2026 a Riad?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 7 novembre 2026 alle 19:00 WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riad, Arabia Saudita Biglietti

Dove acquistare i biglietti per WWE Crown Jewel 2026 a Riad?

I biglietti ufficiali per WWE Crown Jewel 2026 a Riad sono venduti tramite Webook, partner ufficiale per la biglietteria della Riyadh Season e degli eventi dal vivo della WWE in Arabia Saudita. I biglietti vengono messi in vendita in più fasi prima dello spettacolo, con notifiche di prevendita inviate agli utenti registrati sulla piattaforma prima dell’apertura delle vendite al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, le piattaforme di rivendita come GrintaHub rappresentano un’alternativa. Consentono ai fan di acquistare un biglietto anche dopo l’esaurimento delle disponibilità ufficiali, mettendoli direttamente in contatto con possessori di biglietti verificati.

Quanto costano i biglietti per WWE Crown Jewel 2026 a Riad?

Su Webook, i prezzi ufficiali partono da 80 SAR per l’ingresso generale standard, l’opzione più economica per assistere all’evento. I prezzi dei posti riservati negli anelli superiore e inferiore aumentano in base alla vicinanza al ring e alla visuale del settore, arrivando a 350 SAR e oltre per i settori premium delle tribune.

Se i biglietti ufficiali per l’ingresso generale vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto. Sul mercato secondario, i prezzi partono generalmente da circa 290 SAR e variano in base al settore e alla domanda del momento.

Tutto quello che c’è da sapere su WWE Crown Jewel 2026 a Riad

WWE Crown Jewel è uno dei pilastri della partnership a lungo termine tra la WWE e la Saudi General Entertainment Authority. Lanciato per la prima volta nel 2018, l’evento ha regalato momenti iconici nella storia recente del wrestling, attirando ogni autunno a Riad spettatori internazionali e fan della regione.

L’edizione 2026 si terrà al Riyadh Season Stadium, situato nel King Abdullah Financial District (KAFD). Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di diverse ore con campioni e campionesse del mondo, incontri per i titoli tra protagonisti dei diversi brand e spettacolari sfide tra tag team.

Chi assisterà all’evento deve tenere presenti le seguenti indicazioni: