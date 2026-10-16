UFC Fight Night è la serie di eventi della UFC non trasmessi in pay-per-view. È qui che alcuni dei nomi in più rapida ascesa nelle arti marziali miste si mettono in luce tra un grande evento numerato e l’altro. I tifosi possono assistere a incontri tra atleti in classifica, sfide che determinano i prossimi contendenti al titolo ed eventi principali con protagonisti di casa in tutto il mondo, senza pagare il prezzo del pay-per-view previsto per un evento numerato. Con un fitto calendario di Fight Night in arrivo nelle prossime settimane tra Asia, Europa e Nord America, GOAL ha tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio e assicurarsi un posto.

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Quando si svolgono gli eventi UFC Fight Night?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 3 ottobre UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, Stati Uniti Biglietti Sabato 17 ottobre UFC Fight Night: Buckley contro Malott Rogers Place, Edmonton, Canada Biglietti Sabato 24 ottobre UFC 333: Volkanovski contro Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Sabato 7 novembre UFC Fight Night: Bonfim contro Brady Meta APEX, Las Vegas, Stati Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per UFC Fight Night?

La UFC vende i biglietti direttamente tramite i suoi partner ufficiali, di solito Ticketmaster nella maggior parte dei Paesi. La prevendita riservata agli iscritti alla newsletter di UFC.com apre generalmente un giorno prima della vendita al pubblico, offrendo la possibilità di scegliere in anticipo posti migliori. I membri di UFC Fight Club possono accedere ancora prima ai biglietti per alcuni eventi: un’opzione da valutare se si prevede di assistere a più di uno quest’anno.

Una volta terminata la vendita al pubblico, StubHub diventa il posto migliore in cui trovare biglietti ancora disponibili o un prezzo inferiore a quello nominale, soprattutto per gli eventi che registrano rapidamente il tutto esaurito. Nella vendita ufficiale, il numero di biglietti acquistabili da ciascuna persona è generalmente limitato: se occorre prenotare per un gruppo più numeroso, il mercato della rivendita è spesso la soluzione più semplice.

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Quanto costano i biglietti per UFC Fight Night?

I prezzi dei biglietti variano notevolmente a seconda della sede: è questo il fattore decisivo per chi cerca l’ingresso più economico. Gli eventi nei grandi palazzetti, come il Rogers Place di Edmonton e l’Accor Arena di Parigi, tendono a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Attualmente i biglietti partono da circa 123 dollari statunitensi, mentre un posto standard costa in media tra i 150 e i 180 dollari statunitensi.

Gli eventi allo UFC Apex di Las Vegas sono un’altra storia. La struttura può ospitare solo poche centinaia di tifosi: per gli incontri più richiesti, i prezzi di rivendita possono superare ampiamente i 1.000 dollari statunitensi, anche se la sede ospita alcune delle sfide più interessanti della UFC. Se il budget è la priorità, scegliere un evento in un palazzetto di una città più grande è quasi sempre più conveniente rispetto a uno all’Apex.

I posti a bordo ottagono e sul parterre si collocano naturalmente nella fascia più alta del mercato: per una Fight Night costano in genere tra i 500 e i 1.000 dollari statunitensi, molto meno di quanto costerebbero gli stessi posti a un evento numerato in pay-per-view. Per ottenere il prezzo migliore, conviene prenotare non appena apre la vendita al pubblico, perché i prezzi sul mercato secondario salgono progressivamente con l’avvicinarsi della settimana dell’evento. StubHub permette di confrontare tutte le offerte disponibili, rendendo più semplice trovare il biglietto più economico che garantisca comunque una buona visuale sull’ottagono.

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Tutto quello che c’è da sapere su UFC Fight Night

Gli eventi UFC Fight Night seguono la stessa struttura degli altri eventi UFC, con un incontro principale previsto sulla distanza di cinque riprese e incontri preliminari da tre riprese, ma senza il costo del pay-per-view. Negli Stati Uniti, le Fight Night sono trasmesse in diretta streaming su Paramount+ nell’ambito dell’accordo televisivo della UFC, mentre negli altri Paesi gli incontri sono disponibili tramite i rispettivi partner regionali. Questa accessibilità è uno dei motivi per cui Fight Night è diventata una vetrina così importante per far emergere nuove stelle: gli atleti in classifica possono essere protagonisti dell’incontro principale molto più spesso di quanto accadrebbe in un evento numerato ricco di grandi sfide.

L’espansione internazionale è uno dei temi principali di questa fase del calendario. Shanghai ospita due edizioni consecutive per la prima volta dopo anni, Parigi continua a essere una delle tappe europee più affidabili della UFC ed Edmonton riaccoglie l’ottagono per la prima volta dal 2024. Ciascuno di questi eventi ha anche una posta in palio concreta: dalla classifica dei pesi gallo in gioco a Shanghai all’incontro principale davanti al pubblico di casa per il canadese Mike Malott.

La domanda di biglietti tende ad aumentare soprattutto per gli incontri con protagonisti di casa e per quelli che determinano i prossimi contendenti al titolo. Prenotare il prima possibile è quindi il modo migliore per assicurarsi buoni posti a un prezzo equo, in particolare per le date internazionali in sedi dalla capienza più limitata rispetto a un tipico palazzetto nordamericano.