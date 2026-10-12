Gli appassionati britannici di boxe avranno finalmente la sfida tra pesi massimi che aspettano da oltre un decennio. Tyson Fury e Anthony Joshua, entrambi due volte campioni del mondo, si affronteranno a Cardiff. Dopo anni di trattative fallite e sfide lanciate a distanza, i due pugili hanno firmato per un incontro in Galles.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni utili per assicurarsi un posto per questa serata storica, dai dettagli sulla vendita ufficiale alle opzioni affidabili per acquistare biglietti sul mercato secondario. Ecco come comprarli.

Quando si terrà Tyson Fury contro Anthony Joshua?

Data e ora Incontro Luogo Biglietti Venerdì 11 dicembre 2026, ore 17:00 Tyson Fury contro Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Galles Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario saranno venduti attraverso i canali di vendita primari designati, come Ticketmaster UK e la biglietteria del Principality Stadium. Vista l’elevata domanda, i biglietti ufficiali andranno rapidamente esauriti non appena saranno messi in vendita.

Se i biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario si esauriranno, le piattaforme di rivendita come StubHub offriranno un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo momento. Ulteriori possibilità di accesso e pacchetti premium sono disponibili anche su SeatUnique.

Quanto costano i biglietti per Tyson Fury contro Anthony Joshua?

I prezzi dei biglietti ufficiali venduti dalla biglietteria del Principality Stadium e da Ticketmaster UK andavano dalle 95 sterline per i posti negli anelli superiori alle 1.500 sterline per i posti sul parterre. I biglietti ordinari sono andati esauriti in meno di un’ora, facendo crescere la domanda sulle piattaforme di rivendita e presso i canali VIP.

Ecco i prezzi dei biglietti per le diverse opzioni di acquisto:

Vendita ufficiale: i biglietti ordinari al prezzo nominale partivano da 95 sterline per gli anelli superiori e arrivavano a circa 1.500 sterline per i posti sul parterre a bordo ring.

Mercato secondario: i biglietti ordinari acquistabili all’ultimo momento partono da circa 180 sterline su piattaforme di rivendita come StubHub .

VIP e hospitality: i pacchetti premium disponibili su SeatUnique partono da 495 sterline e comprendono posti imbottiti allo stadio, accesso a una lounge esclusiva, cibo e bevande inclusi e ingresso prioritario.

Confronto diretto: Tyson Fury contro Anthony Joshua

Statistica Tyson Fury Anthony Joshua Soprannome Gypsy King AJ Altezza 206 cm 198 cm Allungo 216 cm 208 cm Guardia Ortodossa / cambio di guardia Ortodossa Record da professionista 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Percentuale di vittorie per KO 64,1% 79,4% Regni da campione del mondo Due volte campione del mondo dei pesi massimi (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) Due volte campione unificato dei pesi massimi (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tutto quello che c’è da sapere su Tyson Fury contro Anthony Joshua

L’attesa sfida tra Tyson Fury, due volte campione del mondo dei pesi massimi, e Anthony Joshua, ex campione unificato, è finalmente in programma venerdì 11 dicembre 2026 al Principality Stadium di Cardiff. Organizzato congiuntamente da The Ring di Turki Alalshikh e dal CEO della UFC Dana White, questo grande evento atteso da un decennio sarà trasmesso in diretta su Netflix per milioni di spettatori in tutto il mondo. Oltre 80.000 persone riempiranno lo stadio con tetto retrattile, mentre più di mezzo milione di appassionati si è messo in coda online all’apertura delle vendite. Secondo le previsioni, l’incasso complessivo dei biglietti raggiungerà i 26 milioni di sterline (34 milioni di dollari), superando ogni record d’incasso al botteghino per la boxe britannica. I biglietti dei canali di vendita primari sono andati esauriti entro un’ora, rendendo piattaforme secondarie come StubHub il principale punto di riferimento per chi cerca all’ultimo momento un posto per il più grande incontro nella storia della boxe britannica.